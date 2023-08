Na jugu Dalmacije izbetonirao si je bazen usred mora: 'Ajme, pa nećete me valjda sad u novine?'

Morski.hr otkriva novu priču o sramotnom prisvajanju pomorskog dobra u mjestu Blace kod Ploča.

Vlasnici objekta izbetonirali su i popločali rivu i sunčalište, a potom i bazen. Na satelitskim snimkama iz 2022. i početka 2023. godine od bazena se vidi tek njegova betonska obloga, a do ljeta je bio spreman za turiste.

Foto: Booking/Morski.hr

'Vila s privatnom plažom'

Radi se o vili koja se nalazi u ulici Ponta Planika, a na Bookingu se oglašava kao apartman s privatnom plažom.

Što je nemoguće, jer u Hrvatskoj postoji zakon. A on kaže da je plaža pomorsko dobro i da ne može pripadati nikome.

Morski.hr kontaktirao je vlasnika koji se iznervirao.

'Ajme, nećete me valjda u novine?'

- Ja bih vas zamolio da to ne objavite. Evo, ja ću to riješiti sad skoro pa da ne bude... Ne bih volio da to sad opet izlazi i da se oko toga raspreda, volio bih da to nekako završi, ionako plaćam velike kazne. Platio sam četiri tisuće eura kazne - rekao im je.

Prema Bookingu, cijena najma jednog apartmana za tjedan dana je oko 800 eura.