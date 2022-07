Srbi: 'Ovo je skandal! Zabranili su predsjedniku Vučiću da položi cvijeće jasenovačkim žrtvama'

Srbi su reagirali na vijesti da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odbijen ulazak u Hrvatsku.

- Predsjedniku Srbije je zabranjeno da položi cvijeće jasenovačkim žrtvama. U logoru Jasenovac je, prema izveštajima nezavisnih komisija, ubijeno 700.000 Srba, Židova i Roma, a logor je bio mjesto masovnih stradanja žena i djece. Hrvatski mediji su na skandalozan način prenijeli da je Vučić "htio izazvati kaos" polaganjem vijenaca stradalima u logoru Jasenovac. O skandalu Zagreba govorit će i srpski šef diplomacije Nikola Selaković na konferenciji za tisak u 11 sati - piše Kurir.

Premijerka Srbije Ana Brnabić se također oglasila, rekla je danas da to što su zabranili predsjedniku Srbije da posjeti privatno Jasenovac 'najveći skandal u modernoj povijesti'.

Podsjetimo, Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg lista, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu, mjestu na kojem se za vrijeme NDH nalazio ustaški koncentracijski logor u kojem su stradali brojni Srbi u Drugom svjetskom ratu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu. Pupovac je to prenio premijeru Andreju Plenkoviću.

- Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika "svesrpskog sveta" u Hrvatskoj mu neće proći. Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir - poručuju iz hrvatske Vlade, navodi Jutarnji.

Vučić je najmanje dva puta 'privatno' posjetio Hrvatsku. Prvi put kada je huškački govorio u okupiranoj Glini, a drugi 2008. kao zamjenik Tomislava Nikolića, čim su se obojica 'rebrandirala' od Šešeljevaca i četnika. Više o tome pročitajte OVDJE.

Najčitaniji članci