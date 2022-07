Vučić danas planirao privatno doći u Jasenovac? 'Ne može, htio je izazvati kaos prije Oluje'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako doznaje Jutarnji list iz izvora bliskih Vladi, planirao je privatno danas posjetiti Jasenovac i Pakrac, no hrvatske vlasti neće mu dopustiti ulazak u zemlju.

Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg lista, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu, mjestu na kojem se za vrijeme NDH nalazio ustaški koncentracijski logor u kojem su stradali brojni Srbi u Drugom svjetskom ratu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu. Pupovac je to prenio premijeru Andreju Plenkoviću.

- Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika "svesrpskog sveta" u Hrvatskoj mu neće proći. Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir - poručuju iz hrvatske Vlade, navodi Jutarnji.

Vučić je, inače, prije nekoliko dana na Televiziji Pink govorio o tome kako nijedan srpski predsjednik prije njega nije bio u Jasenovcu.

Najčitaniji članci