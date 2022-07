Vučićevi 'privatni posjeti': 1995. 'Glina nikad neće biti Hrvatska', 2008. negira zločine u Škabrnji

Predsjednik Srbije je planirao privatno danas posjetiti Jasenovac i Pakrac, no hrvatske vlasti neće mu dopustiti ulazak u zemlju.

- Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir - poručuju iz hrvatske Vlade, navodi Jutarnji list.

Huškački govorio u okupiranoj Glini

Prisjetimo se, Vučić je najmanje dva puta 'privatno' posjetio Hrvatsku. Prvi put kada je huškački govorio u okupiranoj Glini, a drugi 2008. kao zamjenik Tomislava Nikolića, čim su se obojica 'rebrandirala' od Šešeljevaca i četnika.

"Tek kada počnu pamtiti, ljudi se mogu i uspraviti, mogu se otvoriti i živjeti sa sobom i s drugima, bez sumnje i straha. Mogu i oprostiti - i možemo i moramo oprostiti, ali to možemo samo ako pamtimo, pošto u zaboravu nema oprosta ni sebi ni drugima", istaknuo je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru prošle godine uoči obljetnice Oluje.

On je naglasio kako se ponosi činjenicom da je u Srbiji stasala drugačija politika i drukčiji naraštaj mladih ljudi koji "hoće ponosno i uzdignuto" držati glavu.

Ustvrdivši da se „nikada kao danas nije prekrajala povijest“, Vučić je rekao kako „ne treba računati“ da će Srbi od bilo koga dobiti ispriku niti će se „netko pokajati za zločine, zaplakati za našom djecom koja su ubijana na Petrovačkoj cesti“ i „nikada nam neće reći da je nad Srbima u Jasenovcu počinjen genocid“.

Republika Hrvatska 5. kolovoza slavi kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, rekao je Vučić i upitao: “pobjede nad kim, nad dobrim i skromnim ljudima od Knina, Obrovca, Gračaca, Slunja, i nad čestitim domaćinima i radnicima Like, Banije i Korduna?“.

Vučić je rekao kako se nikada neće „ispričavati onima koji su ubijali desetine i stotine tisuća Srba“, već s njima hoće „razgovarati u miru i čuvati mir“, ali ne i „gaziti po ubijenim Srbima, Krajišnicima“.

Komemoraciji u izbjegličkom naselju Busije nadomak Beograda nazočio je srbijanski državni vrh, najviši dužnosnici Republike Srpske, patrijarh srpski Porfirije i svećenstvo SPC-a, te više od 10.000 ljudi, uz program u kojemu je na sceni simbolično prikazano stradanje Srba od Jasenovca u vrijeme NDH do akcije Oluja koja je prethodila okončanju ratnih sukoba u Hrvatskoj i Domovinskog rata.

Prije 27 godina, nekoliko mjeseci prije stravičnih zbivanja u Srebrenici te operacije Oluja, mladi Šešeljev šegrt Aleksandar Vučić nije bio tako miroljubiv. Ukazao se u okupiranoj Glini i jasno pozivao ljude na oružje kako bi živjeli u 'Velikoj Srbiji'.

"Vi se, braćo, ne borite za ništa što nije vaše, nego da sačuvate ono što je oduvijek bilo srpsko i to mora ostati srpsko. Pre četiri godine na dnevnicima je svaku večer bilo po pola sata o onome što se dešava u Srpskoj Krajini, na Baniji, Kordunu u Lici... Što sada ima na televiziji? Kakvo je vreme u Krajini? Eto što njih interesuje. Kao da je to u inostranstvu, kao da je u Hrvatskoj? E neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska, nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića ne znaju u kakvoj će državi živeti sutradan. Nitko više ne zna ni u ovoj sali ne zna za koju se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li to biti beogradski pašaluk ili neka avnojska Jugoslavija. Kakva će to država biti, ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije! Vi znate da ćete živeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupavanja više neće biti", govorio je Vučić nekoliko mjeseci prije Oluje.

Vučić 2008. u Hrvatskoj: Nikad čuo za zločine u Škabrnji

Aleksandar Vučić otišao je 2008. pod jakom policijskom pratnjom u posjet zadarskom zaleđu na kojem živi srpska nacionalna manjina.

- Došao sam pomoći ovim ljudima, vidjeti što im treba, a ne politizirati - rekao je Vučić. Na novinarsko pitanje zna li za zločine u Škabrnji, kazao je da zna gdje je to mjesto, ali da nikad nije čuo za zločine nad Hrvatima.

- Ako je to istina, onda ne mogu opravdati zločin s bilo koje strane, ali ja vas moram pitati tko je porušio sve ove kuće u Smokoviću i potjerao Srbe. Srbi sigurno nisu - kazao je Aleksandar Vučić.

Nije želio decidirano odgovoriti je li mu žao što je taj dio Hrvatske oslobođen u Oluji. Dodao je kako dosadašnji odnosi Hrvatske i Srbije nisu bili prijateljski jer priznanje Kosova i tužba Hrvatske protiv Srbije za genocid nisu prijateljski potezi susjedne države. Na pitanje ako ne zna za Škabrnju, je li čuo za Vukovar, kazao je da je čuo za Ovčaru i da osuđuje taj zločin. Izbjegao je i odgovor na pitanje je li zastupao ideju Velike Srbije kao pripadnik Šešeljevih radikala.

- Da politiku ne gledam realno i tako razmišljam, ne bi danas došao u Hrvatsku - kazao je Vučić. Na pitanje je li osobno ikad razmišljao o Velikoj Srbiji odgovorio je protupitanjem: 'Vidim da vam nije stalo do 400 tisuća protjeranih Srba.'



