Srbi, Poljakinja iz Švicarske i žena iz BiH prevozili migrante kod Karlovca i Slunja

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Jack Hill/NEWS SYNDICATION

Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke. Prevoženi strani državljani pješice su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku te su izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu

Policijski službenici PU karlovačke proveli su kriminalistička istraživanja nad dvojicom muškaraca, 55-godišnjim i 29-godišnjim državljanima Republike Srbije te nad dvije žene, 35-godišnjom državljankom Poljske s dozvolom boravka u Švicarskoj te 28-godišnjom državljankom Bosne i Hercegovine. Njih se sumnjiči da su počinili kazneno djelo Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. KZ-a.

Provedenim kriminalističkim istraživanjima utvrđeno je da su svi osumnjičeni od 11. do 14. rujna na području Karlovca i Slunja te općina Vojnić i Cetingrad, u četiri odvojena slučaja, iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, u osobnim i kombi vozilima (srpskih, bosansko-hercegovačkih i hrvatskih nacionalnih oznaka) prevozili strane državljane.

Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke. Prevoženi strani državljani pješice su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku te su izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. 

Prema bosansko-hercegovačkoj državljanki postupano je i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.  Prema 55-godišnjaku, 29-godišnjaku i 28-godišnjakinji bit će postupano i sukladno odredbama Zakona o strancima.

