Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Poslije 10 mjeseci istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podiglo je optužnicu protiv Jure Udorovića (24) zbog teškog ubojstva Amara Sofića (34) iz Zenice. Tereti ga se da je žrtvu omamio alkoholom i tabletama, potom pretukao i u bespomoćnom stanju bacio u rijeku Kupu. Sve to učinio je kako bi došao do Amarova BMW-a, piše KAportal.

Optužena je i Bojana Peševska (31) koja je, iako je znala da je Amar ubijen, na sebe prepisala njegov automobil koristeći krivotvoreni kupoprodajni ugovor. Nju se tereti za krivotvorenje isprava, ovjeravanje neistinitog sadržaja i neprijavljivanje kaznenog djela.

"Optužnicom se 24-godišnjem okrivljeniku stavlja na teret da je početkom studenoga 2024., na području Karlovca, u nakani da usmrti tada 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i da se domogne njegova osobnog automobila, prvo žrtvu doveo u stanje omamljenosti i bespomoćnosti, nakon čega mu je zadao više udaraca po glavi i tijelu te mu nanio osobito tešku ozljedu. Potom je žrtva u stanju omamljenosti i s ozljedama završila u rijeci u kojoj se utopila. Okrivljenika se tereti da je nakon toga uzeo i zadržao osobni automobil žrtve", navode u karlovačkom tužiteljstvu.

Amar Sofić | Foto: Facebook

Dodaju da se “optužnicom okrivljenu 31-godišnju hrvatsku državljanku tereti da je istoga dana, nakon što je od 24-godišnjeg okrivljenika preuzela ugovor o kupoprodaji motornog vozila u vlasništvu žrtve, iako je znala da je isti ubijen i da nije potpisao ugovor, sačinjeni ugovor s neistinitim sadržajem predala kao kupac nadležnom tijelu radi prijenosa prava vlasništva. Ovlaštena osoba, ništa ne sumnjajući, izvršila je prijenos prava vlasništva nad osobnim automobilom na njezino ime. Tereti se i da, iako je saznala da je prvi okrivljenik počinio kazneno djelo teškog ubojstva na štetu 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, to nije prijavila".

Karlovac: Mjesto gdje je pronađeno tijelo ubijenog Amara Sofića | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Policija navodi da je ubojstvo počinjeno na podmukao način i iz koristoljublja. Istražitelji su u početku u vezu s krivotvorenjem dovodili i 43-godišnjaka, no protiv njega se vodi zaseban postupak jer se pretpostavlja da nije znao za ubojstvo.

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa, ali se tek kasnije otkrilo da je riječ o počinitelju teškog ubojstva.

O Amaru Sofiću, električaru iz Zenice koji je u Hrvatsku došao raditi, njegovi poznanici govore samo u superlativima, kao o dobrodušnom i poštenom mladiću.

