Besposlen pop, naš Vučko, pa jariće krsti, znate kako se kaže. Čujte, ovdje se mjesečno, u mom poslu, zaradi od 1500 eura naviše, odgovora srpski konobar na tri pitanja u novom broju Expressa
TRI PITANJA PLUS+
Srbin konobar: Imate Severinu, tri medalje s Mundijala... - što stalno kukate? Uživajte!
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Umjesto da, prema paroli “govori srpski da te ceo svet razume” odlaze u svijet, Srbi ponovno dolaze u Hrvatsku u - uniformama. Doduše, konobarskim.
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