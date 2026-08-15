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TRI PITANJA PLUS+

Srbin konobar: Imate Severinu, tri medalje s Mundijala... - što stalno kukate? Uživajte!

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Srbin konobar: Imate Severinu, tri medalje s Mundijala... - što stalno kukate? Uživajte!
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Besposlen pop, naš Vučko, pa jariće krsti, znate kako se kaže. Čujte, ovdje se mjesečno, u mom poslu, zaradi od 1500 eura naviše, odgovora srpski konobar na tri pitanja u novom broju Expressa

Umjesto da, prema paroli “govori srpski da te ceo svet razume” odlaze u svijet, Srbi ponovno dolaze u Hrvatsku u - uniformama. Doduše, konobarskim.

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Komentari 2
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