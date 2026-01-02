Srbin ozlijeđen u požaru u Švicarskoj: Nastao je stampedo, a život mu je spasila - cigareta

Drama oko tragedije u Švicarskoj se ne stišava. U popularnom baru "Le Constellation" nakon požara koji je najvjerojatnije izbio zbog pirotehnike koja je zapaljena u baru, do sada je život izgubilo 47 ljudi, dok se vjeruje da je više od 100 ljudi teško ozlijeđeno. Mladić M.J. (23), podrijetlom iz Srbije, ozlijeđen je u požaru koji je izbio na Staru godinu u skijalištu Crans-Montana, prenosi Nova.rs.

- M.J. je na Staru godinu bio u baru na skijalištu, ali ga je doslovno spasio izlazak na terasu kluba. Naime, htio je zapaliti cigaretu i izašao je van. Bio je na terasi kada je unutra izbio požar. Uslijedio je stampedo - kaže jedan od poznanika M.J.-ove obitelji i dodaje:

- Zahvatila ga je vatra, odnosno obje su mu ruke bile opečene! Ima opekline na rukama, ali hvala Bogu da mu život nije u opasnosti. Doslovno ga je spasio izlazak van. Nevjerojatna sudbina. Hvala Bogu da je uspio izaći živ u toj gužvi i kaosu.

M.J. ima sestru i roditelje s kojima živi od rođenja u Švicarskoj.

- Dolaze u selo ljeti ili povremeno. Otac M.J. je divan i dobar čovjek, uredili su kuću ovdje u selu i izgradio je radionicu. Planira se vratiti kada ode u mirovinu“, kaže poznanik obitelji, prenosi Nova.rs.