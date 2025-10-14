Najproblematičnije je to što su usred ljeta hitno promijenili zakon kako bi Beroša mogli zaposliti unatoč optužnici, kaže dr. Šmit.
'OPERIRATI KAO VOZITI AUTO' PLUS+
Sredili Viliju posao, a sad ga još i brane. Ministarstvo za 24sata: 'Ovako je Beroš dobio posao...'
Čitanje članka: 5 min
Bivši ministar zdravstva Vili Beroš, kojeg u optužnici terete za primanje mita od 75.000 eura u aferi vezanoj za nabavu medicinske opreme, dobio je posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, što je zgrozilo javnost. Dodatno ju je sablaznila izjava premijera Andreja Plenkovića, koji je prokomentirao situaciju rekavši kako je Beroš ispunio sve zakonske kriterije i da je izabran, a na pitanje bi li se on dao u ruke kirurgu koji nije operirao više od sedam godina usporedio je neurokirurgiju s vožnjom automobila, dodajući da se to ne zaboravlja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku