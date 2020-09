Sredinom tjedna svježe, no za vikend se vraća pravo ljeto

Iako nas je na početku tjedna dočekala prava jesenska kiša i osvježenje, od petka će biti sunčanije i u većini Hrvatske danju osjetno toplije, za vikend mjestimice i vruće

<p>Sljedećih nekoliko dana tlak zraka će rasti zbog čega nas očekuje vedro vrijeme. Ipak, jutra su i dalje svježa s mjestimičnom maglom u gorju, a temperatura neće biti veća od 10 Celzijusa, piše <strong><a href="https://www.hrt.hr/649189/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-292020">HRT. </a></strong></p><p>Nakon osvježenja koje nam je stiglo početkom tjedna, u srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjive naoblake, no bez kiše. Moguća je također jutarnja magla uz koju će najniža jutarnja temperatura biti od 10 do 13 °C. Poslijepodne najviša uglavnom 22 i 23 °C.</p><p><br/> <br/> U središnjoj Hrvatskoj razmjerno je svježe, ujutro i maglovito, zatim djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, te vrlo malu vjerojatnost za kišu. U promjenjivo oblačnom gorju kiša će biti vjerojatnija, ali samo lokalni i kratkotrajni pljuskovi. </p><p>Istru i sjeverni Jadran očekuje sunčano i vruće vrijeme. U noći i ujutro puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura s mogućim olujnim udarima. Temperatura zraka ujutro će biti od 8 do 12 °C, uz more 14 do 18 °C, a poslijepodne 23 do 25 °C, u gorju oko 19 °C.</p><p>Toplo poslijepodne očekuje nas i u Dalmaciji gdje će temperatura doseći 27, 28 °C. Prevladavat će sunčano, uz prolazno umjerenu naoblaku, a u unutrašnjosti je ujutro mjestimice moguća magla. Puhat će maestral.</p><p>Manje vjetrovito bit će i na jugu Hrvatske, uz nastavak nadmetanja oblaka i sunca, te uz temperaturu uglavnom primjerenu početku rujna, piše <strong><a href="https://www.hrt.hr/649189/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-292020">HRT. </a></strong></p><p>Do kraja tjedna čeka nas stabilno i toplo vrijeme.</p><p><strong>Magla smanjuje vidljivost u Lici i središnjoj Hrvatskoj</strong></p><p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici i središnjoj Hrvatskoj, a na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).</p><p>HAK stoga vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.</p><p>Na pojačan oprez pozivaju i na autocesti A4 Goričan-Zagreb kod čvora Breznički Hum, zbog životinja na kolniku, a prema dojavi radi se o psima. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Vis-Split.</p><p>Zbog urušavanja dijela operativne obale u luci Unije do daljnjeg neće biti moguće pristajanje u Unijama. Obavijest se odnosi na brodsku liniju 310 Mali Lošinj-Unije-Susak.</p><p>Željeznički putnički prijevoz teče uglavnom redovito.</p><p>Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu.</p><p>Od 1. rujna otvorena su samo tri granična prijelaza između Mađarske i Hrvatske: Duboševica-Udvar, Terezino Polje-Barcs (samo za građane iz Hrvatske i Mađarske) i Goričan-Leteneye. </p>