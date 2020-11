Lome se koplja: Zatvoriti kafiće i restorane ili im ostaviti terase. Capak: Sigurno zatvaramo kina

<p>Detalji o novim mjerama trebali bi biti poznati tijekom srijede, a kako doznajemo rasprava i pregovori traju. Lome se koplja oko toga hoće li zatvoriti kafiće i restorane ili će im ostaviti otvorene samo terase.</p><p>Nove, strože mjere komentirao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/" target="_blank">Dnevnik HRT-a</a> i ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak</strong>:</p><p>- Važno je reći da su razgovori još u tijeku, imali smo intenzivne razgovore s resornim ministrima oko toga da se oni uključe u donošenje mjera i da se dogovorimo koje bi to mjere bile. Važno je naći balans oko toga što se može podnijeti i što se može učiniti da se spase životi. Mjere će biti poznate tek sutra.</p><p>Govoreći o ugostiteljskim objektima rekao je da ništa još nije odlučeno.</p><p>- Razmišlja se o zatvaranju ugostiteljskih objekata, ili dodatnom ograničavanju broja ljudi, do dodatnog ograničavanja radnog vremena. Ili o tome da dopustimo rad na terasi. Sve je na stolu - rekao je.</p><p>Kako doznaje <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3932328/jesu-li-ovo-nove-stroge-mjere-koje-ce-uvesti-stozer-i-koje-ce-vrijediti-do-bozica/">RTL </a>još se spominje i dostava hrane samo do 22 sata, zabrana okupljanja u zatvorenim prostorima. </p><p>Radno vrijeme trgovina se ne bi trebalo dirati, ali će se provoditi strože kontrole. Dostava hrane također bi trebala ostati do 22 sata, zbog straha da će se ljudi okupljati na otvorenom i tamo naručivati hranu. Zabrana prodaje alkohola ostaje od 22 sata do 6 sati ujutro. </p><h2>Pregovara se i o školama, kina se zatvaraju</h2><p>- U ovom trenutku mi se čini da je izgledno kako će se srednje škole prebaciti na B ili C varijantu, fakulteti već većim dijelom rade online, a preporuka bi to bila za sve. Osnovne škole i dalje A varijanta. Sigurno će se zatvoriti kina, no što se tiče ostalog u kulturi, tu će se mjere postrožiti - kaže</p><p>Teži se smanjenju broja ljudi u javnom prijevozu:</p><p>- Razmišljali smo o prebacivanju termina za škole, više rada u smjenama, sve kako bi se smanjio broj ljudi u javnom prijevozu. S obzirom na inkubaciju i trajanje bolesti, 10-14 dana je premalo da se ocijeni o kvaliteti mjera, no mjesec dana će pokazati jesmo li aplicirali dobre mjere. Gledajte, sve mjere su ograničenog karaktera. Bilo što da se zatvori je ograničeno, a ako je epidemiološka situacija dobra, možemo nešto otvoriti, ako ne, onda će se neke mjere ili većina produžiti.</p><p>- Badava sve mjere ako ih se ljudi ne pridržavaju. Krenut ćemo intenzivno s kažnjavanjem - rekao je Capak za <a href="https://vijesti.hrt.hr/" target="_blank">Dnevnik HRT-a.</a></p><p> </p>