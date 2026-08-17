Sretni Hrvat dobio 210.000 eura na lutriji: 'Ja sam osvojio to? Ma, ne vjerujem...'

Loto 7, Loto 6, Eurojackpot, Sve ili Ništa – dobitnik iz Osijeka igra gotovo sve loto igre Hrvatske Lutrije. Dva do tri puta tjedno svraća na prodajna mjesta Hrvatske Lutrije, a pri ispunjavanju listića drži se svog provjerenog recepta: kombinira njemu bitne datume s nekoliko nasumično odabranih brojeva.

No njegov do sada najveći dobitak nije stigao iz glavnih loto igara, već iz dodatne igre Joker, koju redovito dodaje na svoje listiće. Tako je ovaj put odigrao Loto 7, uz dodatnu igru Joker, u kojoj je 22. srpnja osvojio jackpot u iznosu od 209.552,19 eura.

Za veliki dobitak saznao je gotovo slučajno – iz vijesti. Kada je čuo da je u Osijeku osvojen Joker, otišao je na internetsku stranicu Hrvatske Lutrije provjeriti svoj listić. Ubrzo je shvatio da je upravo on dobitnik o kojem se govori: „Nisam mogao vjerovati da sam baš ja taj čovjek iz vijesti“, priznao je dobitnik.

Vijest nije mogao dugo zadržati za sebe. Odmah ju je podijelio s obitelji, a iznenađenje se pretvorilo u zajedničko slavlje. Iako je riječ o njegovu najvećem dobitku osvojenom do sada, ne planira mijenjati svoje navike. I dalje će igrati kao i prije, a drugim igračima poručuje da budu uporni.

A kada je riječ o najvećoj životnoj sreći, za njega nema dvojbe – to je njegova obitelj.

Dodatna igra Joker može se odigrati uz Eurojackpot, Loto 6 i Loto 7. Sljedeće izvlačenje Jokera je sutra, a jackpot iznosi 120.000,00 eura. Svakog dana u 19 sati održava se izvlačenje igre Sve ili Ništa u kojem jackpot iznosi 80.000,00 eura.