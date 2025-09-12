Obavijesti

ČESTITAMO

Sretnik dobio 60.000 na Jokeru

Piše 24sata,
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 13. rujna 2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura

U 219. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 492110, koji je nekome iz Trogira donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.506,70 eura.

Odigrano je dvije kombinacije igre Eurojackpot, prekriženo DA za igru Joker te je za ukupno uplaćenih 4,60 eura ostvaren dobitak od 60.506,70 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, AUTOBUSNI KOLODVOR, TROGIR.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 13. rujna 2025., a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

