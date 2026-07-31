Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 04.08.2026.
uložio 12 eura
Sretnik iz Hrvatske osvojio 320 tisuća eura na Eurojackpotu, evo gdje ide dobitak
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U 61.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 4, 10, 20, 40, 41 - 4, 6 koji su igraču iz Siska donijeli dobitak 5 u iznosu od 322.848,70 eura. Sretni dobitnik odigrao je 5 kombinacija i dvije dodatne igre Joker te uplatio iznos od 12,00 €.
Listić je uplaćen na prodajnom mjestu:
Hrvatska Lutrija, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 04.08.2026., a glavni dobitak iznosi 23.000.000,00 eura.
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