<p>U izvlačenju 32.kola TV Binga pogođen je Bingo plus 6 vrijedan 1.000.000,00 kuna, a dobitni listić uplaćen je u Puli, Tomasinijeva 28. Izvučeni Bingo plus broj je 0062828.</p><p>U igri Bingo 15 od 90 ostvaren je jedan dobitak Bingo 40+ vrijedan 125.350,57 kuna, a dobitni listić uplaćen je u Rabu, na prodajnom mjestu HL, Mali Palit.</p><p>Sljedećeg ponedjeljka igra se za Superbingo 75 od 1.000.000,00 kn, Bingo plus 7 je 1.400.000,00 kn, a Superbingo 90 12.500.000,00 kn!</p>