UPLATIO JE 6,50 EURA

Sretnik iz Slavonskog Broda: U 'Sve ili Ništa' pogodio je - ništa! Osvojio je vrtoglavi iznos!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatska lutrija

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 46, SLAVONSKI BROD - napisali su iz Hrvatske lutrije

Sretnik iz Slavonskog Broda u 265. kolu igre 'Sve ili Ništa' pogodio je - ništa! Tako je, za uplaćenih 6,50 eura, postao dobitnik nagrade od čak 80.000 eura - priopćila je Hrvatska lutrija.

U 265. kolu igre 'Sve ili Ništa' izvučeni su brojevi: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, koji su igraču iz Slavonskog Broda donijeli dobitak.

- Odigrano je pet kombinacija i u večerašnjem izvlačenju nisu pogođeni izvučeni brojevi te je za uplaćenih 6,50 eura ostvaren dobitak od 80.000,00 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: HRVATSKA LUTRIJA, ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 46, SLAVONSKI BROD - napisali su iz Hrvatske lutrije.

Sljedeće izvlačenje igre 'Sve ili Ništa' je u utorak 23. 9. 2025..

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

