Sretnik osvojio 160.000 eura, pogledajte gdje ide dobitak!

U Loto 7 izvlačenju večeras glavni dobitak ponovno nije osvojen pa jackpot ostaje dva milijuna eura. U 65. kolu izvučeni su brojevi 7, 10, 13, 18, 25, 30 i 35, dok je dopunski broj bio 21.

Dobitne kombinacije sa svih sedam pogođenih brojeva nije bilo. Ipak, jedan je igrač pogodio kombinaciju 6+1 i osvojio 159.782,07 eura.

Iz Hrvatske lutrije izvijestili su da je dobitak odlazi u Bibinje. Igrač je u poslovnici Pošte odigrao listić od osam kombinacija i dodatnu Joker igru za 9 eura.

Šest pogođenih brojeva imalo je deset igrača, a svakome je pripalo po 840,20 eura. Dobitak 5+1 ostvarila su 24 igrača, koji su osvojili po 80,79 eura, dok su 204 igrača s pet pogođenih brojeva osvojila po 31,68 eura.

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je 127.827,90 eura, a fond dobitaka 70.305,35 eura.

Budući da sedmica ni ovaj put nije pogođena, u sljedećem izvlačenju igrače ponovno čeka jackpot od dva milijuna eura