Večeras je novo izvlačenje igre Loto 6 i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 150.000 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 60.000,00 eura.
OSVOJIO JOKER 5
Sretnik osvojio 6000 eura na Jokeru, evo gdje ide dobitak
Čitanje članka: < 1 min
U sinoćnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu od 6.000, izvijestili su iz Lutrije.
Dobitni listić uplaćen je u Zagrebu, u Aleja javora, navodi se.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
