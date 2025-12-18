Obavijesti

OSVOJIO JOKER 5

Sretnik osvojio 6000 eura na Jokeru, evo gdje ide dobitak

Večeras je novo izvlačenje igre Loto 6 i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 150.000 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 60.000,00 eura.

U sinoćnjem izvlačenju osvojen je dobitak Joker 5 u iznosu od 6.000, izvijestili su iz Lutrije.

Dobitni listić uplaćen je u Zagrebu, u Aleja javora, navodi se.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

