Sretnik pogodio čistu nulu, a to mu je donijelo čak 80.000 eura
U 7. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22 koji su igraču s internetadonijeli dobitak 0 (NIŠTA) u iznosu od 80.000,00 eura.
Igrač je odigrao jednu kombinaciju, nije pogodio nijedan broj te je za uplaćenih 1,30 eura dobio 80.000,00 eura.
Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u četvrtak 08.01.2026.
