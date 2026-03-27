Sretnik u Hrvatskoj osvojio čak 368.000 eura na Eurojackpotu

U večerašnjem izvlačenju 25. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 21, 23, 25, 38, 40 – 7, 11, koji su sretniku u Zaprešiću donijeli dobitak 5+1 u iznosu od 368.103,90 eura, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Sretni dobitnik odigrao je 3 kombinacije za 6,00 eura te osvojio 368.103,90 eura.

Listić je uplaćen u Hrvatskoj Lutriji, Trg Mladosti 1, Zaprešić.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 31.03.2026., a glavni dobitak iznosi 69.000.000,00 eura.