Sretno, Šimune! Pobijedi bolest i pokaži svima što je hrabrost

Petak nije mogao donijeti ljepše vijesti – s KBC-a Zagreb potvrdili su da su za devetomjesečnog Šimuna, koji boluje od leukemije, pronašli tri potencijalna donora. Pronašli su ih u međunarodnim registrima, i budući da upravo obavljaju posljednje provjere, liječnici vjeruju kako će malenom uskoro moći transplantirati koštanu srž. Naši stručnjaci, kao i uvijek, dali su sve od sebe kad pomažu malim teško bolesnim pacijentima, a prije ovih odličnih vijesti iz bolnice svi se moramo nakloniti s beskrajnom zahvalnošću svim ljudima velikog srca koji su doslovno pohitali pomoći malom Šimunu. Jer sredinom srpnja njegova je obitelj preko društvenih mreža pozvala ljude da daju uzorak krvi za tipizaciju s nadom da će za Šimuna pronaći odgovarajućeg donora. Jer u hrvatskom registru ga, nažalost, nije bilo. I reakcija je bila takva da su se diljem Istre, ali i šire, ljudi masovno odazvali i stajali u dugim redovima sa samo jednom željom – da Šimun dobije svoju šansu za život.

Obitelj je već zahvalila svima, a sad to činimo i mi. Hvala vam, dragi i dobri ljudi. I znajte da svaki uzorak koji ste dali, čekajući na ljetnoj vrućini u redovima, iako neće biti za Šimuna, jednog dana može nekom drugom spasiti život. I zato obratite pažnju na poruku koju šalju s KBC-a Zagreb – da nastavite davati uzorke za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, ali i općenito darivati krv za transfuziju, bez koje se, na kraju krajeva, ne može obaviti niti jedna operacija, uključujući transplantacije. Jedan je to od najplemenitijih činova koji može obaviti svaki punoljetni građanin naše države, ni ne sluteći koliko veliku važnost može imati to što čini. Jer primatelj u svakom trenutku može postati bilo tko od nas, a izvor krvi, podsjetimo, mogu biti samo i isključivo darivatelji, s obzirom na to da ju nije moguće proizvesti u laboratoriju.