Sretno, školarci! Želimo vam ozbiljnije političare i nasmijane učiteljice

Najviše se veselimo djeci, odgovaraju bez zadrške učiteljice kad ih pitamo što im je najdraže na početku školske godine. Unatoč svim problemima i zaprekama, škole su ipak mjesto radosti, učenja, napretka. Ministarstvo na čelu s Radovanom Fuchsom pokrenulo je veliki investicijski ciklus obnove i gradnje škola, gradovi i županije otvaraju i vrtiće, pametniji lokalni čelnici za učenike i škole izdvajaju sve više. Osiguravaju se besplatne radne bilježnice i pribor, plaćaju pomoćnici u nastavi, učiteljice produljenog boravka, opremaju informatičke učionice...

Jer namirena djeca znače zadovoljne roditelje, odnosno birače. Svi su napokon usvojili mantru: Jednosmjenska nastava do 2030., pa se uz zapinjanja i tipične hrvatske probleme, pomalo dograđuju i grade škole. Čak i ako je sve manje učenika, iako će demografske mjere za nekoliko godina malo popraviti sliku. Jer, dugoročno, kvalitetnije obrazovanje znači i veću želju stanovnika za stvaranjem obitelji. Pa ipak, škole i obrazovanje nisu samo silni milijuni uloženi u nove učionice i opremu (iako su svi ti milijuni itekako dobro utrošeni). Prema podacima HZZ-a, javlja HRT, trenutačno se traži 141 učitelj u osnovnim školama i 276 nastavnika u srednjima. Najviše nedostaje STEM nastavnika, iz informatike, fizike, matematike, stručnih predmeta, ali i hrvatskog i engleskog jezika. Učitelji i nastavnici ne osjećaju se dobro u prosvjetnom sustavu, najnoviji podaci Eurydicea pokazuju kako su početne plaće u prosvjeti u Hrvatskoj i do 2,5 puta niže nego u nekim drugim zemljama EU.

Iako su učiteljski fakulteti i pedagoški smjerovi itekako traženi, mladi ipak teško i nikako upisuju nastavničke smjerove u najtraženijim područjima - fizici, matematici - odnosno područjima koja već obilježavaju današnjicu. O umjetnoj inteligenciji, na koju već upozoravaju najveći svjetski intelektualci i znanstvenici, u našoj se akademskoj zajednici praktički ni ne govori. Bilo bi dobro da se ova školska godina posveti onome što istinski nosi školstvo - a to su ljudi.