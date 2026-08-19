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NIJE PRIJAVILA NI BORAVAK

Srpska pjevačica u Hrvatskoj pjevala o Krajini. Sud je kaznio: 'Žao mi je što je sve tako ispalo'

Piše 24sata,
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Srpska pjevačica u Hrvatskoj pjevala o Krajini. Sud je kaznio: 'Žao mi je što je sve tako ispalo'
Foto: Facebook
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Spajić je na sudu priznala objavu pjesme te se ispričala. Ipak sam se morala malo bolje informirati o tome što hrvatskom narodu znači riječ Krajina, rekla je Spajić

Srpska pjevačica i voditeljica Pjevačke družine Svetlane Spajić (54), koja je nedavno nastupila na Žegarskim susretima na obrovačkom području, kažnjena je presudom Općinskog suda u Zadru zbog objave pjesme "Oj Krajino, moja mila mati" na društvenoj mreži i neprijavljenog boravka u Hrvatskoj, piše Zadarski list.

Zbog prekršaja protiv javnog reda i mira dobila je uvjetnu kaznu zatvora od pet dana, koja se neće izvršiti ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj. Zbog neprijavljenog boravka kažnjena je s 50 eura.

Priveli je nakon nastupa

Policija je nakon njezina nastupa u Žegaru utvrdila da tijekom šest dana boravka u Hrvatskoj nije prijavila smještaj. Pregledom javno dostupnih objava pronašli su i video iz ožujka 2024. na kojem dvije osobe pjevaju pjesmu "Oj Krajino, moja mila mati". Ovo su riječi pjesme:

Oj Krajino, moja mila mati, oj, dokle ćeš me svojom pjesmom zvati.

Oj Krajino …o…joj, Oj Krajino sad se vraćam tebi. Oj …

I da umrem …o…joj, I da umrem ja žalio ne bih.

Spajić je na sudu priznala objavu pjesme te se ispričala. 

- Ipak sam se morala malo bolje informirati o tome što hrvatskom narodu znači riječ Krajina, očito ih podsjeća na paravojne formacije za vrijeme rata, a ja na sve to skupa malo drugačije gledam. Žao mi je da je to sve skupa tako ispalo. Ubuduće ću ipak voditi računa o ovim stvarima, obećavam kako ću ovaj videozapis odmah skloniti sa svoje društvene mreže kako više ne bih uznemiravala hrvatske građane - iskazala je Spajić.

Foto: Facebook

- Ako sam zaista tekstom te pjesme povrijedila osjećaje hrvatskih građana, ovim putem se ispričavam radi toga i snosim svu odgovornost za puštanje te pjesme na društvenoj mreži. Smatram se krivom za taj prekršaj. Ovim putem upućujem i ispriku hrvatskom narodu - kazala je.

Sud: Riječ "Krajina" ima uznemirujuću konotaciju

Sud je zaključio da je objavljivanjem snimke narušen javni red i mir te naveo da pojam "Krajina" u modernoj Hrvatskoj ima negativnu i uznemirujuću konotaciju i povezuje se s Republikom Srpskom Krajinom.

Kao olakotne okolnosti sud je uzeo njezino priznanje, žaljenje i ispriku, kao i obećanje da će ukloniti video. Zbog toga je odlučeno da kazna zatvora neće biti izvršena ako u idućih godinu dana ne počini novi prekršaj.

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