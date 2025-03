Srpska vlast se koprca u lažima oko zvučnog topa: 'Vučićevi su pristaše dobili zaštitu od udara'

Srbijanski čelnici i policija ponovno su u srijedu zanijekali korištenje 'zvučnog topa', vojnog sredstva za raspršivanje mase, na golemom prosvjedu održanom u subotu u Beogradu. Opozicija i prosvjednici od subote navečer optužuju policiju da je upotrijebila tu ili sličnu napravu protiv okupljenih koji su petnaestominutnom šutnjom odavali počast za 15 žrtava tragedije na novosadskom željezničkom kolodvoru u studenom prošle godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Cijela Srbija se slila u Beograd | Video: Marta Divjak/24sata

Nekoliko video snimki objavljenih na društvenim mrežama prikazuju uspaničenu gomilu koja se iznenada i bez ikakvog jasnog razloga razilazi na ulici u središtu Beograda. Srpska policija, Ministarstvo obrane, obavještajna agencija i vlada odlučno su demantirali da je takva naprava korištena, čak tvrdeći da se takvo oružje ne posjeduje.

Ministar unutarnjih poslova i Vučićev koalicijski partner Ivica Dačić naknadno je potvrdio da MUP posjeduje sonarne uređaje za uporabu na prosvjedima, ali ponavljajući da ta oprema nije korištena na prosvjedu 15. ožujka. Prethodno je Dačić službeno zatražio da američki FBI i ruska sigurnosna služba FSB istragom ispitaju tvrdnje o uporabi sonarnog oružja protiv prosvjednika.

- Još jednom ću ponoviti ovi uređaji se ne koriste i zabranjeno je korištenj u svrhu zvučnog topa! Policija nije planirala napadati građane, zašto bi to radila, kada nije bilo razloga. Čemu te sramotne laži?! A drugo, znači svih ovih 100 zemalja koje imaju te uređaje nisu demokratske jer imaju isti ovaj uređaj - rekao je Dačić koji je nakon konferencije poveo novinare i da bi im pokazao vozilo na kojem je bio LRAD uređaj i demonstrirao njegov rad.

Pripadnici novosadske Žandarmerije pokazali su rad uređaja i pustili poruku, koja je prema Dačićevim riječima unaprijed snimljena kao upozorenje prosvjednicima da se raziđu. Pripadnici Žandarmerije su raspakirali manji uređaj LRAD 100X i pustili snimku, a kad je došao red na veći LRAD 450XL koji je bio na vozilu, došlo je do problema. Nije mu radila baterija, piše N1.

Dačić i v.d. direktora policija Dragan Vasljević rekli su da uređaj nije korišten i da je stajao četiri godine te mu se baterija ispraznila. Zato, kažu, mora biti na vozilu i povezan s akumulatorom. Tad su i pustili zvuk na maksimum i rekao je da je to sve što ti uređaji mogu.

- To je ta svemirska tehnologija o kojoj se priča. To je tehničko sredstvo, kod nas se ne vodi kao oružje. Naši ljudi nisu obučeni za njegovu upotrebu niti znaju kako bi ga koristili da bi nekome naudili. Koristan je za naše jedinice koje se bave održavanjem javnog reda i mira. Što se tiče zvuka, koristi se samo za upozorenja prosvjednicima da se raziđu, ali ni to nije bilo korišteno. Nikada nije korišten - rekao je Dačić i dodao da 'drugih uređaja nemaju'.

Na kraju je rekao kako se LRAD ne vodi kao oružje i da se može slobodno kupiti, pa je novinarima pokazao oglas za jedan polovni uređaj na eBayu.

Na prosvjed "15. za 15." 15. ožujka građane Srbije pozvao je studentski pokret poslije tri i pol mjeseca blokade fakulteta sva četiri državna sveučilišta, zahtijevajući političku i kaznenu odgovornost za smrt 15 ljudi u padu nadstrešnice na renoviranoj zgradi novosadskog željezničkog kolodvora 1. studenog prošle godine.

Na skupu je po procjeni policije bilo oko 107.000 ljudi, nevladine organizacije tvrde da ih je bilo od 275.000 do 325.000, a moguće i više. Vladajuća koalicija optužuje oporbu i studente da novim napadima na vlast vezanim uz zvučni top pokušavaju "reanimirati obojenu revoluciju", te da studentski pokret gubi potporu u javnosti.

U nedjelju je pokrenuta peticija kojom se od izvjestitelja za ljudska prava Ujedinjenih naroda (UN), Vijeća Europe i OESS-a - sukladno međunarodnim konvencijama - zahtijeva "međunarodna istraga incidenta protiv mirnih demonstranata". Peticiju je do srijede potpisalo više od 589.300 ljudi.

- Vidjeli smo izvještaje i navode o upotrebi zvučnog oružja protiv prosvjednika u Beogradu. Također smo svjesni snažne domaće podrške peticiji za međunarodnu istragu o navodnoj upotrebi zvučnog oružja. Kao što je već navedeno, očekujemo brzu, transparentnu i vjerodostojnu istragu o tim navodima. Podsjećamo da prema europskom Zakonu o ljudskim pravima, vlasti moraju zaštititi sudionike okupljanja od ozljeda ili nasilja - poručili su iz Ekonomske komisije za N1.

Stručnjak za naoružanje Aleksandar Radić među prvima je iznio tezu da je protiv demonstranata upotrijebljen takozvani "zvučni top", piše Deutsche Welle.

- Reakcije ljudi pokazuju da su pogođeni infrazvukom. Jedan broj ljudi ima smetnje koje su karakteristične za takvu situaciju. A jedan neizravni dokaz je činjenica da su pristaše vlasti okupljene u Pionirskom parku dobile svaki po jedan kišobran koji pruža zaštitu od niskih frekvencija - rekao je Radić.

S tom se teorijom slaže i profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Zoran Maksimović, koji predaje nekoliko predmeta vezanih uz zvuk.

- To je u suštini običan zvučnik, samo specifično konstruiran da bude usmjeren i vrlo glasan. Ima izuzetno veliki domet, čak i nekoliko kilometara - rekao je Maksimović za DW.

Preko tog zvučnika, kaže, može se pustiti glazba, govor ili neki zvučni efekt, poput preleta aviona ili specifično generiranog frekvencijskog signala, što pretpostavlja da se ovdje dogodilo.

Međutim, stručnjaci međunarodne organizacije Earshot tvrde da su sa snimki koje im je dostavila organizacija CRTA utvrdili buku kakvu proizvodi Vortex Ring Gun ili Vortex Cannon. Ovo oružje, objašnjavaju oni, izbacuje plin iz cilindra velikom brzinom, pri čemu proizvodi buku koja podsjeća na mlazni motor.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Vojska Srbije i Odred vojne policije "Kobre" nemaju zvučni top. Najavljuje istragu protiv onih koji su, kako tvrdi, širili laži o tome i optužuje organizacije CRTA i Earshot da lažu.

- CRTA je nevladina organizacija financirana značajnim dijelom iz britanskih, američkih, švicarskih, švedskih i drugih izvora. Srbiju lažima nećete pobijediti. Nećemo vam dopustiti da izađete iz laži o zvučnom topu - rekao je Vučić i dodao da će dati ostavku ako se zvučni top koristio protiv prosvjednika.