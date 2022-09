U zadnji čas odgodili sprovod škaljarca ubijenog u Hrvatskoj

Gorana Vlaovića Goru (38), koji je ubijen 25. kolovoza na Pagu, obitelj je trebala danas sahraniti na Novom bežanijskom groblju u Beogradu, ali je sprovod odgođen.

Iza odgode sahrane, pišu srpski mediji, stoji njegova obitelj koja je to napravila iz 'sigurnosnih razloga'.

Kurir piše kako nije poznat novi termin sahrane, kao i da njegova obitelj nije objavila nijednu osmrtnicu, kao ni obavijest o datumu sprovoda. Dodaju kako je obitelj grobnicu platila oko 7500 eura.

Podsjećamo, Crnogorac Vlaović, nadimka Goro, preminuo je na putu do bolnice nakon što mu je u potiljak iz neposredne blizine pucao srpski državljanin. Počinitelja je policija ubrzo uhitila te mu je odbijena jamčevina.

Za ubijenog Goru su crnogorski mediji pisali kako je istaknuti član zloglasnog 'škaljarskog klana'.

- Ime Gorana Vlaovića skoro nigdje se nije spominjalo sve do četvrtka, kad je odjeknula vijest da je likvidiran. Pojedinci su se pitali zašto je on ubijen, jer nije glasio za visoko pozicioniranog pripadnika klana. Međutim, upućeni tvrde da je istina drugačija. On je bio izuzetno jak igrač škaljarskog klana. Navodno je bio pozadinski i "administrativni" mozak za nabavku i transport 'robe', a to se u tom poslu izuzetno cijeni i izuzetno plaća - rekao je nedvano izvor upoznat sa svijetom kriminalnog podzemlja za Kurir.

Vlaović je na Pagu bio u društvu djevojke, bivše misice Dragane Banić.

Najčitaniji članci