Srpski mediji tvrde: Vlaović je bio mozak 'škaljaraca', vozio je Ferrarija, živio poput zvijezda...

Goran Vlaović (38) zvan Goro, kojeg je hicem iz hladnog oružja u glavu/potiljak 25. kolovoza na Pagu, u blizini Zrća, likvidirao srpski državljanin (28), bio je visoko u hijerarhiji zloglasnog "Škaljarskog klana", ispričao je za Kurir anonimni izvor, koji je upoznat sa svijetom kriminalnog podzemlja.

Prema riječima njihova izvora, Vlaović je, navodno, bio mozak klana za organizaciju poslova oko nabavke i transporta narkotika, ali i ulaganje prljavog novca.

- Ime Gorana Vlaovića skoro nigdje se nije spominjalo sve do četvrtka, kad je odjeknula vijest da je likvidiran. Pojedinci su se pitali zašto je on ubijen, jer nije glasio za visoko pozicioniranog pripadnika klana. Međutim, upućeni tvrde da je istina drugačija. On je bio izuzetno jak igrač škaljarskog klana. Navodno je bio pozadinski i "administrativni" mozak za nabavku i transport 'robe', a to se u tom poslu izuzetno cijeni i izuzetno plaća - tvrdi izvor za srpski medij.

Izvor navodi i kako je ubijeni živio kao 'holivudski superstar'.

- Vozio je Ferrari, trošio ogromne svote u najprestižnijim klubovima, uvijek je bio u društvu najskupljih i elitnih starleta. Priča se da je ulagao ogromne količine novca u hektare vojvođanske plodne zemlje - priča sugovornik Kurira.

Iako ga se povezivalo s ubojstvom navijača Crvene Zvezde 2009. godine, njegovi sugrađani iz Herceg Novog opisali su ga kao "pristojnog, dobro odgojenog i povučenog momka": Navodno ih je šokiralo kad su, nakon ubojstva, doznali da je bio jedan od ključnih ljudi 'škaljaraca'.

Podsjećamo, Vlaović je ubijen u četvrtak 25. kolovoza, oko šest sati ujutro. Cijelom zločinu svjedočila je veća grupa ljudi koja se našla u blizini. Počinitelja je u kratkom roku uhvatila policija. Na Pagu je Vlaović bio s djevojkom, bivšom srpskom misicom, Draganom Banić.

- Došli smo na odmor na Pag. Ne znam što se točno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim u hitnoj. Užasno mi je - rekla je za Kurir Dragana, koja je s ubijenim Goranom bila u vezi dvije i pol godine.

