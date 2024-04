Srpski ministar objavio detalje ubojstva malene Danke: 'Oni su se dogovorili da tijelo bace'

Ovaj zločin nad Dankom potresao je cijelu Srbiju. Izražavam najdublju sućut njenoj obitelji. Nakon desetodnevne potrage uhitili smo S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot. Osumnjičeni su da su autom udarili pa zatim ubili Danku i njeno tijelo bacili na deponij, započeo je ministar policije Bratislav Gašić presicu o djevojčici za kojom se intenzivno traga već deset dana.

Gašić je rekao kako su obojica priznala i detaljno opisala zločin.

- Prema prvim informacijama koje imamo majka Ivana je u 13.10 došla s djecom iz Bora. Ona se igrala i fotografirala ih. Suprugu je u 13.22 posla fotografije. Sin je tražio vode i za par minuta je shvatila da Danke nema. u 13.51 je zvala supruga, a policija je stigla u 13.59 - ispričao je ministar, prenosi Kurir.

- Mi smo detaljno pratili njeno kretanje, iz svih mogućih smjerova koji su prolazili putem. Provjeravali su i kada su nastale fotografije. To nam je bilo bitno kako bi shvatili koliko dugo je dijete bilo izvan vidokruga majke - rekao je.

Otac ih pitao jesu li je vidjeli

Gašić je objasnio da je Danka izašla iz dvorišta i kretala se cestom.

- Oko 13.50 vidjela je bijeli auto i muško lice pored Fiata pande, u kojem su bili osumnjičeni. Rekli su da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju. Njihovo kretanje je zabilježila kamera. Kasnije je zabilježeno da se vozilo zaustavilo kod ograde oko 13.50. Ispred je bilo oko dvije i pol minute. Stali su zbog WC-a. Zatim su krenuli, a djevojčicu su udarili nekih 30-40 metara od mjesta zaustavljanja. Autom je upravljao D. D., a S. J. je tijelo djevojčice prebacio na zadnje sjedište, preko alata. Dogovorili su se da tijelo bace. U 13.57 ih je zaustavio otac djevojčice i pitao jesu li je vidjeli. Oni su na to negativno odgovorili - ispričao je ministar.

Zatim su se odvezli i tijelo bacili na deponij.

- O monstruoznosti svjedoči i to da je na poziv direktora D.D. otišao tražiti djevojčicu u Banjskom polju, svjestan da ju je ubio. Tog dana je na teritorij ušlo 17 vozila, a samo dva su izašla do dolaska policije. To je bilo bitno. 150 metara od gdje su se zaustavili u dvorištu obitelji Ilić, tih 150 metara prelazili su 5 i pol minuta. Na deponiju su bili minutu i 41 sekundu - dodao je Gašić.

Policija i ostali su čitav teren pretražili pet puta uz pomoć svih mogućih službi i sredstva.

- Svaku kuću u Banjskom polju su naši operativci obišli, svaki podrum, šaht, zamrzivač pogledali. Istraga je išla u tri pravca. Nismo isključili otmicu, da je dijete netko, kao što je na kraju i bilo, udario vozilom. Treća mogućnost da je dijete živo. Više puta smo pričali s majkom. Bilo nam je čudno i to da je poslije tri godine došla u dvorište u kojem je bilo stakla. Morali smo dobiti sve informacije za potrebe istrage - rekao je ministar.

Dodao je da su se osumnjičeni kretali 20 kilometara na sat nakon što su udarili djevojčicu.

- Prvi svjedok, susjeda, vidjela ju je, ali nije gledala na sat. Dijete je krenulo dolje. Imamo još dva svjedoka koji su vidjeli dijete prije dolaska auta kako ide. Leđima je bilo okrenuto. Vrijeme se poklapa sa svime. Dijete je hodalo izgubljeno. Kasnije dolazi i otac i susreće osumnjičene. Oni negiraju da su je vidjeli, a otac je nastavio potragu.

Uskoro više...