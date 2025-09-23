Srpski ratni zločinac sad prijeti štrajkom glađu jer mu ne žele na sudu saslušati svjedoka...

Željko Travica, osumnjičen za ratne zločine u Ceriću i Mirkovcima kod Vinkovaca 1991., najavio je štrajk glađu ako se ne odobri saslušanje svjedoka koje je predložila njegova obrana. Sud je zahtjev odbio uz obrazloženje da se ne radi o osobama s neposrednim saznanjima o događajima iz optužnice.

Travicu se tereti da je od 2. do 4. listopada 1991., kao pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada s pripadnicima JNA na Cerić i nakon okupacije mjesta, nečovječno postupao prema zarobljenim pripadnicima hrvatskih snaga. Optužen je za fizičko i psihičko zlostavljanje ratnih zarobljenika, njihovo ubijanje te za sudjelovanje u usmrćivanju osam zarobljenih policajaca i pripadnika HOS-a.

Tužiteljstvo ga tereti i da je zarobljenike koristio kao živi štit protiv mina te ih udarao drvenom palicom, dok su on i ostali pripadnici TO Mirkovci zlostavljanje pratili s odobravanjem.

Travica je uhićen 5. listopada prošle godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj i izručen Hrvatskoj. Od 1997. skrivao se u Velikoj Britaniji.