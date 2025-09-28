Obavijesti

BIVŠI GENERAL

Srpskog ratnog zločinca pustili iz zatvora u Finskoj: Bolestan je, stigao je nazad u Beograd

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014

General vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haški osuđenik Nebojša Pavković prijevremeno je oslobođen iz zatvora u Finskoj iz zdravstvenih razloga i u nedjelju popodne sletio je u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade, javio je RTS.

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

U tom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

RAZMIŠLJA O EUTANAZIJI? Odvjetnici Ratka Mladića traže da ga puste iz zatvora: 'Liječnici mu daju još par mjeseci života'
Odvjetnici Ratka Mladića traže da ga puste iz zatvora: 'Liječnici mu daju još par mjeseci života'

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT) donio je odluku prošlog tjedna da se Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića prije polijetanja iz Finske za Beograd i poželio mu sretan put, navodi RTS.

Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković bit će prebačen na liječenje u Vojnomedicinsku akademiju. 

