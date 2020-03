Sršen iz Padove: Histerije više nema, ljudi normalno idu raditi

Nema histerije, bio je trenutni efekt, ali danas ljudi idu normalno na posao, zajedno su. Ima ozbiljnijih koji traže distancu. Barovi i restorani jučer su bili otvoreni, ljudi su se družili kao da virusi ne postoje, kaže dr. Sršen. Naglasila je kako u ovom slučaju postoje konflikti između guvernera Veneta Luce Zaije i vlade u Rimu. Za guvernera je kazala da se zaista istrošio na terenu kako bi učinio sve da popravi situaciju, rekla je dr. Nela Sršen za HRT iz Padove.

- Guverner Luca Zaia protivi se uvođenju crvene zone, posebno u Padovi, Trevisu i Venetu. Proziva vladu da je uvela crvene zone za ova tri grada iako epidemiolozi smatraju da za to nema razloga. Zaia predlaže da prijevoznici mogu ulaziti i izlaziti iz pokrajine uz nadzor, kontrolu i evidenciju policije - ispričala je Sršen.

- Činjenica je da je Italija u početku bila naivna, ali treba početi od činjenice da je virus počeo svoje znakove pokazivati upravo u Italiji. Svi smo promatrali samo Kinu - rekla je.

Ističe kako ne treba osuđivati Talijane, a na pitanje o bježanju ljudi iz crvenih zona rekla je da Italija ima 80 milijuna stanovnika i "puno karaktera".

- Tako je to u početku, panično reagiranje. Sve je to individualno. Ne možemo se mjeriti s Kinezima, njima kad se nešto naredi - oni to odrade - rekla je.

