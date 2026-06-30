SRUŠEN REKORD Split se 'prži' na skoro 40 stupnjeva!

Split je danas u 12 sati i 20 minuta zabilježio najvišu temperaturu zraka svih vremena, piše Dalmacija Danas. Temperatura na splitskom Marjanu još je porasla na 39,4°C. Dosadašnji rekord bio je 38,6 stupnjeva.

Naime, službeno je izmjereno 39,2°C, a moguće je da će temperatura dodatno porasti. Službena meteorološka mjerenja na Marjanu krenula su prije 100 godina, točnije 1926. godine. Postaja je imala nekoliko prekida rada, jedan kraći 1929. te za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kontinuirana mjerenja obavljaju se od 1945.