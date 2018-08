Srušio se vijadukt kod Genove, ljudi su zatrpani, deseci mrtvih

Uživo iz Genove:

POSLJEDNJE INFORMACIJE:

13.58 - Vatrogasci su morali evakuirati dio područja jer je počeo curiti plin.

13.46 - Čelnik lokalne hitne službe rekao je da ima "na desetke mrtvih", prenosi talijanska informativna agencija Adnkronos. Kameni blokovi pali su i na obližnje kuće i ulice, a spasioci izvlače ljude iz ruševina.

Ambulances gathering at the site of the collapsed suspension bridge (#PonteMorandi) in #Genova, Italy. Several deaths are expected.

pic.twitter.com/GU15FmrbKQ