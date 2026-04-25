Srušio se 'zmaj' u Slavoniji, u padu je jedan čovjek ozlijeđen

Jedna je osoba (46) ozlijeđena u padu ovjesne jedrilice, takozvanog "zmaja", u blizini mjesta Omanovac. Nesreća se dogodila oko 14 sati, a na mjesto događaja izašle su sve nadležne službe.

Kako nam javljaju iz PU požeško-slavonske, ozlijeđena osoba je pri svijesti, a težina ozljeda utvrdit će se naknadno. O događaju je obaviještena i Agencija za zrakoplovne nesreće, kao i sve ostale nadležne službe. Policijski očevid je u tijeku, a sve okolnosti tek će se utvrditi.