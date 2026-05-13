SSSH obilježio 36. godišnjicu osnutka: 'Radnici u Hrvatskoj i dalje ne žive dostojanstveno'

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) obilježio je u srijedu 36. godišnjicu osnutka uz poruku da će nastaviti borbu za veće plaće i mirovine te jačanje kolektivnog pregovaranja, ocijenivši da radnici u Hrvatskoj i dalje ne žive dostojanstveno unatoč gospodarskom rastu. U priopćenju povodom obljetnice SSSH podsjeća kako je kroz rat, tranziciju, privatizaciju, gospodarske krize i pandemiju ostao "dosljedan temeljnoj ideji da radnici moraju imati snažan, organiziran i neovisan kolektivni glas".

- SSSH se tijekom više od tri desetljeća profilirao kao jedan od ključnih društvenih stabilizatora, sudjelujući u izgradnji kolektivnog pregovaranja, obrani javnih službi i zaštiti prava radnika u privatnom i javnom sektoru - navodi.

Među najvažnijim sindikalnim akcijama izdvojio je inicijativu "67 je previše", tijekom koje je prikupljeno gotovo 750 tisuća potpisa protiv mirovinske reforme, ocijenivši da je time poslana snažna poruka protiv prebacivanja tereta krize na radnike i umirovljenike.

Unatoč gospodarskom rastu i rekordno niskoj nezaposlenosti, SSSH upozorava kako velik broj radnika i umirovljenika i dalje ne može živjeti dostojanstveno jer troškovi života rastu brže od plaća.

- Radnici u Hrvatskoj i dalje primaju znatno niže plaće od razine koja odgovara produktivnosti njihova rada. Hrvatski radnici stvaraju europsku vrijednost, ali za svoj rad često primaju perifernu plaću - poručio je.

Dodaje kako povećanje plaća i mirovina, pravednija raspodjela novostvorene vrijednosti i jačanje kolektivnog pregovaranja postaju pitanje društvene stabilnosti i budućnosti Hrvatske.

Sindikat podsjeća na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", održan 18. travnja u Zagrebu, za koji tvrde da je pokazao potrebu radnika i umirovljenika za zajedništvom i organiziranom borbom za pravednije društvo.

U idućem razdoblju najavio je nastavak borbe za rast plaća, jačanje granskih kolektivnih ugovora, borbu protiv sive ekonomije i zloupotreba rada, pravedniji mirovinski sustav te obranu javnih službi i socijalne države.

- Radnička prava nikada nisu poklonjena - ona su uvijek izborena - poručio je SSSH.