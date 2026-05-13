Obavijesti

News

Komentari 0
UNATOČ GOSPODARSKOM RASTU

SSSH obilježio 36. godišnjicu osnutka: 'Radnici u Hrvatskoj i dalje ne žive dostojanstveno'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
SSSH obilježio 36. godišnjicu osnutka: 'Radnici u Hrvatskoj i dalje ne žive dostojanstveno'
Zagreb: Pogled s visine na kolonu prosvjednika koja prolazi Ilicom prema Trgu bana Josipa Jelačića | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Unatoč gospodarskom rastu i rekordno niskoj nezaposlenosti, SSSH upozorava kako velik broj radnika i umirovljenika i dalje ne može živjeti dostojanstveno jer troškovi života rastu brže od plaća

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) obilježio je u srijedu 36. godišnjicu osnutka uz poruku da će nastaviti borbu za veće plaće i mirovine te jačanje kolektivnog pregovaranja, ocijenivši da radnici u Hrvatskoj i dalje ne žive dostojanstveno unatoč gospodarskom rastu. U priopćenju povodom obljetnice SSSH podsjeća kako je kroz rat, tranziciju, privatizaciju, gospodarske krize i pandemiju ostao "dosljedan temeljnoj ideji da radnici moraju imati snažan, organiziran i neovisan kolektivni glas".

- SSSH se tijekom više od tri desetljeća profilirao kao jedan od ključnih društvenih stabilizatora, sudjelujući u izgradnji kolektivnog pregovaranja, obrani javnih službi i zaštiti prava radnika u privatnom i javnom sektoru - navodi.

Među najvažnijim sindikalnim akcijama izdvojio je inicijativu "67 je previše", tijekom koje je prikupljeno gotovo 750 tisuća potpisa protiv mirovinske reforme, ocijenivši da je time poslana snažna poruka protiv prebacivanja tereta krize na radnike i umirovljenike.

Unatoč gospodarskom rastu i rekordno niskoj nezaposlenosti, SSSH upozorava kako velik broj radnika i umirovljenika i dalje ne može živjeti dostojanstveno jer troškovi života rastu brže od plaća.

- Radnici u Hrvatskoj i dalje primaju znatno niže plaće od razine koja odgovara produktivnosti njihova rada. Hrvatski radnici stvaraju europsku vrijednost, ali za svoj rad često primaju perifernu plaću - poručio je.

Dodaje kako povećanje plaća i mirovina, pravednija raspodjela novostvorene vrijednosti i jačanje kolektivnog pregovaranja postaju pitanje društvene stabilnosti i budućnosti Hrvatske.

Sindikat podsjeća na prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", održan 18. travnja u Zagrebu, za koji tvrde da je pokazao potrebu radnika i umirovljenika za zajedništvom i organiziranom borbom za pravednije društvo.

U idućem razdoblju najavio je nastavak borbe za rast plaća, jačanje granskih kolektivnih ugovora, borbu protiv sive ekonomije i zloupotreba rada, pravedniji mirovinski sustav te obranu javnih službi i socijalne države.

- Radnička prava nikada nisu poklonjena - ona su uvijek izborena - poručio je SSSH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...
HRVATSKA NA UDARU

Maknuli prevrnuti kamion s A3, vozači satima stajali. Evo kakvo je sad stanje u prometu...

Jako nevrijeme poharalo je u utorak oko podneva Zagreb i okolicu. Oluja je stigla naglo, puhao je olujni vjetar, padala je tuča, munje su parale nebo... Fronta je nastavila na sjeveroistok...
Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'
TRAGEDIJA U NOVOJ GRADIŠKI

Prijatelji se u suzama opraštaju od Sare (18): 'Trebali smo na odmor, a sad joj palimo svijeće'

Sara Vrbanić (18) preminula je u bolnici nakon teške prometne nesreće prije nekoliko dana. Na auto u kojem je bila s prijateljicama naletio je drogirani vozač...
UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'
INCIDENT U ZAGREBU

UZNEMIRUJUĆE Javila nam se svjedokinja napada na Filipinca: 'Trčala je do njega i išla ga tući'

Na snimci se vidi kako ga djevojka više puta udara rukama i nogama te mu pritom izbija i mobitel iz ruke. Dok ga tuče, čitavo vrijeme psuje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026