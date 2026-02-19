SSSH upozorio sindikate: Javne svađe štete ugledu radnika

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) pozvao je u četvrtak na smirivanje tenzija između sindikata državnih i javnih službi te prestanak međusobnog optuživanja kroz medije jer, kako su naglasili, takve akcije štete ugledu cijelog sindikalnog pokreta u Hrvatskoj.

"Možemo biti nezadovoljni time kako je sustav kolektivnog pregovaranja uređen i kakve posljedice proizvodi, kao i raspravljati o tome kako ga poboljšati, no međusobna razračunavanja i optuživanja kroz javni prostor nam u tome ne nimalo pomažu, ali zato štete povjerenju cjelokupne javnosti, uključujući i naše članove, u sindikate općenito", stoji u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik SSSH Mladen Novosel.

Prirodno je da sindikati, uključujući i one koji predstavljaju radnike iz istih sektora i djelatnosti, nemaju uvijek isto mišljenje o tome što su zadovoljavajući rezultati kolektivnih pregovora i svaki sindikat pritom pregovara prvenstveno u ime svojih članova, i njima odgovara za postignute rezultate, dodaje se u priopćenju, no napadati i javno prozivati druge sindikate zbog nezadovoljstva onime što se u pregovorima uspjelo ostvariti nije korektno, niti sindikalno.

"Svaki sindikat ima pravo sam odlučiti što će potpisati, a što ne, kao i kakve oblike izjašnjavanja članova o svojim ciljevima i aktivnostima smatra primjerenim provoditi'', ističe SSSH.

Na sindikate javnih i državnih službi iz SSSH stoga apeliraju da se suzdrže od daljnjih međusobnih razračunavanja te da, vođeni zajedničkim interesima svojih članova, pronađu način da međusobna neslaganja oko ciljeva i metoda sindikalne borbe ne prelijevaju u sukobe u javnom prostoru.