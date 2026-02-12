Obavijesti

Sindikati upozoravaju: 'Poslodavci dižu primanja kroz neoporezive isplate, a ne plaće'

Model rasta primanja koji se dominantno oslanja na neoporezive primitke proizvodi duboke i dugoročne posljedice u sustavu rada i socijalne sigurnosti, ističe se u priopćenju NHS-a

Iz Nezavisnih hrvatskih sindikata upozorili su u četvrtak kako podaci Porezne uprave pokazuju višegodišnji trend da poslodavci umjesto rasta plaća u bruto iznosima, sve češće posežu za neoporezivim isplatama kao jednim od oblika povećanja primanja radnika čime im dugoročno štete.

Model rasta primanja koji se dominantno oslanja na neoporezive primitke proizvodi duboke i dugoročne posljedice u sustavu rada i socijalne sigurnosti, ističe se u priopćenju NHS-a.

Budući da takvi primici ne ulaze u osnovicu za obračun doprinosa, a i sam naziv govori kako se na njih ne plaćaju porezi, oni ne doprinose financiranju mirovinskog i zdravstvenog  sustava. Time se kratkoročno povećanje neto dohotka ostvaruje na štetu radničkih prava koja se temelje na doprinosima, što dugoročno rezultira nižim mirovinama, slabijim naknadama i većom izloženošću radnika socijalnim rizicima tijekom životnog vijeka.

Takav obrazac isplata mijenja raspodjelu rizika u korist poslodavaca, naglašavaju u NHS.

Umjesto da se rast produktivnosti i ukupnih isplata odrazi kroz rast osnovne plaće, koja nosi i odgovarajuću razinu socijalne zaštite, financijski teret buduće nesigurnosti prenosi se na radnike i javne sustave. Time se narušava temeljno načelo socijalnog osiguranja prema kojem bi rast dohotka trebao pratiti rast doprinosa i prava, a ne njihovu postupnu eroziju. Takva praksa posebno je problematična u uvjetima u kojima poslodavci istodobno iskazuju trajnu i nezasitnu potražnju za raznim oblicima državnih potpora, čime se rizici poslovanja prebacuju na javne financije, dok se odgovornost za socijalnu sigurnost radnika sustavno umanjuje.

Time se formalno povećavaju primanja, ali ne jača stvarni položaj radnika, jer se koristi poreznim olakšicama na štetu dugoročne socijalne sigurnosti i radničkih prava. Kod poslodavaca koji nemaju sklopljen kolektivni ugovor, neoporezivi primici često se primjenjuju netransparentno i manipulativno, pa se radnicima dodjeljuju neujednačeno, nekima u cijelosti, nekima djelomično, a nekima uopće ne čime se dodatno produbljuje negativni jaz među radnicima, ističe iz NHS-a u priopćenju.

Povećanje plaće u bruto iznosu nije samo ekonomski opravdano, već i društveno nužno kako bi radnici osigurali dostojanstvenu mirovinu i smanjili visoki rizik od siromaštva u starijoj dobi, koji trenutno prema posljednjim podatcima DZS-a iznosi 37 posto za osobe starije od 65 godina. Često se govori o snažnom rastu plaća i visokim postocima povećanja, no to je teško shvatiti ozbiljno u zemlji u kojoj čak 70 posto zaposlenih i dalje prima plaću nižu od prosječne bruto plaće, tvrde u NHS-u.

Navode da prema posljednjim podatcima DZS-a prosječna bruto plaća u studenom 2025., u odnosu na studeni 2023., porasla je za 24,66 posto u nominalnom iznosu, dok su istodobno ukupne isplate neoporezivih primitaka poslodavaca u razdoblju od 2023. do 2025. rasle čak 39,61 posto. Taj raskorak pokazuje kako postoji financijski prostor za povećanje plaća u bruto iznosu, ali se sustavno usmjerava prema neoporezivim primicima umjesto prema osnovnoj plaći, stoji u priopćenju.

