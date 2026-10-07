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Stadione treba graditi, ali mora i trošak biti transparentan

Piše Boris Rašeta,
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Stadione treba graditi, ali mora i trošak biti transparentan
Foto: Grad Zagreb
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Prema početnim najavama iz 2021. godine, stadion u Beogradu je trebao koštati otprilike kao ovaj zagrebački, od 200 do 250 milijuna eura. Sad, pri kraju radova, trošak iznosi oko 960 milijuna eura

Očito je da će Zagreb dobiti drugi stadion. Obrazloženje će se već naći. Vlada i Grad morat će iskomunicirati koliko će koštati novi projekt. Zatvorena arena, s fiksnim ili pomičnim krovom, povećat će troškove za najmanje 30 posto, a prema nekim projekcijama mogla bi koštati i duplo. Dakle, umjesto 218,75 milijuna eura s PDV-om, morat će se pribaviti 300 milijuna u boljem a 450 milijuna u lošijem slučaju. I to, naravno, ako se izvođači budu držali proračuna, ali svi znamo da u građevini vrijedi klasični Murphyjev zakon. To dokazuje i novi stadion u Beogradu. Srpska arena ima malo veći kapacitet (52.000 sjedećih mjesta), ali troškovi su premašili sve projekcije.

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