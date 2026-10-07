Stadione treba graditi, ali mora i trošak biti transparentan

Očito je da će Zagreb dobiti drugi stadion. Obrazloženje će se već naći. Vlada i Grad morat će iskomunicirati koliko će koštati novi projekt. Zatvorena arena, s fiksnim ili pomičnim krovom, povećat će troškove za najmanje 30 posto, a prema nekim projekcijama mogla bi koštati i duplo. Dakle, umjesto 218,75 milijuna eura s PDV-om, morat će se pribaviti 300 milijuna u boljem a 450 milijuna u lošijem slučaju. I to, naravno, ako se izvođači budu držali proračuna, ali svi znamo da u građevini vrijedi klasični Murphyjev zakon. To dokazuje i novi stadion u Beogradu. Srpska arena ima malo veći kapacitet (52.000 sjedećih mjesta), ali troškovi su premašili sve projekcije.