'Staford Tori me ugrizao za lice i od krvi nisam ništa vidjela'

Dječak ga je pokušavao zadržati, no to je jak pas i nije uspio. Povukao ga je nekoliko metara, a onda se otrgnuo i zaletio na mene, srušio me na pod i ugrizao za lice. Krvi je bilo posvuda, slijevala mi se niz lice, ništa nisam mogla vidjeti. Izgledala sam ko da sam klala prasce. Jako sam se prestrašila, mogao me zaklati, uzbuđeno prepričava vidno uznemirena Dragica Rundić (75).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Susjedov staford napao ju je ponedjeljak oko 14 sati nekoliko metara od kuće u kojoj živi u Podkilavcu na području Grobnika.

- Prolazeći javnom cestom, ispred sebe sam ugledala susjedova sina (9) koji je na povodcu vodio psa. Vidjevši me, pas je nekontrolirano pojurio prema meni i napao me - kaže starica.

U pomoć su joj priskočili susjedi, a iz kuće je izletio i vlasnik psa. No nije pohrlio pomoći ženi već je odvukao psa u trošnu kuću, gdje nesretna životinja boravi u sobi na gornjem katu.

- Čuli smo vrisak i ugledali ženu svu u lokvi krvi koja je šikljala na sve strane. Posjeli smo je na stolac i krenuli zaustaviti krvarenje do dolaska nećaka, koji ju je odvezao u ambulantu, odakle ju je Hitna odvezla u KBC Rijeka. Kad je susjed izašao, nije se uopće obazirao na nesretnicu, a kad smo mu se obratili i pitali ga ‘Vidiš li šta se ženi dešava?”, rekao je: ‘Ko je j..., neka krepa, to joj je zato što mi je auto razbila’ - prepričavaju ogorčeni susjedi navodeći kako s navedenom obitelji imaju problema otkad su se prije dvije godine doselili.

- Čuvala sam prijateljičina psa i nosila ga u naručju. Kad nas je Tori ugledao, skočio je na mene, istrgnuo mi psića i počeo ga trgati. U pomoć je priskočio moj otac, koji je pse uspio razdvojiti, ali ga je Tori pritom ugrizao za ruku. Da se razumijemo, ne krivimo mi psa, on je većinu vremena zatvoren u sobi, u kući, i očigledno nije socijaliziran, ali kako će i biti kad je vlasnik ‘bijesan’ - prisjeća se još jednog napada susjeda.

Dodaje kako je riječ o čovjeku koji se s dva sina doselio nakon što ga je supruga napustila i s dvije kćeri se odselila, a sinove ostavila njemu na skrb. Susjedi kažu kako je policija nebrojeno mnogo puta dolazila kod njihova susjeda. Dolazili su i iz socijalne službe, pa i veterinari, ali, dodaju, ništa.

- Protiv vlasnika psa ide prekršaj temeljem Zakona o narušavanju javnog reda i mira, tj. držanja životinje bez nadzora. O svemu ćemo izvijestiti veterinarsku službu, koja je nadležna poduzeti daljnje procjene i radnje - kažu u policiji.

Do vlasnika psa nismo uspjeli doći, a njegova majka kaže: “Koliko ja znam, žena se ozlijedila pri padu”.