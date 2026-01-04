Obavijesti

News

TROŠKOVI ZASTUPNIKA 2025. PLUS+

Stajali nas 8,5 milijuna eura! Rekorder po trošku Krstulović Opara. Evo na što 'curi' novac

Na plaće su otišla oko 7,2 milijuna te još 1,3 milijuna eura na troškove. Na aute i aviokarte potrošili su oko 89.000 € više nego 2024.

Saborski zastupnici tijekom 2025. godine imali su 123 radna dana na plenarnim zasjedanjima, a njihov (ne)rad stajao je porezne obveznike oko 8,5 milijuna eura. Od toga 7,2 milijuna otpadaju na plaće zastupnika, koje u prosjeku iznose oko 4000 eura, a gotovo 1,3 milijuna eura na ostale troškove. Troškovi zastupnika značajno su rasli u odnosu na 2024. godinu. Najznačajnija razlika vidi se u korištenju automobila za dolazak i odlazak sa sjednica, koja lani iznosi 44.309 eura, a razlika u aviokartama iznosi 44.667 eura više nego 2024. godine. Samo na te dvije stavke lani je potrošeno gotovo 89.000 eura više nego 2024. Treba uzeti u obzir i da se troškovi od siječnja do kraja ožujka 2024. godine odnose na 10. saziv, a od sredine svibnja pa do kraja prosinca iste godine, koja je bila izborna, iskazani su troškovi aktualnog saziva.

U troškovima je sudjelovalo 130 od 150 zastupnika. Njih 20 u 2025. godini nije imalo nikakvih dodatnih troškova, a mahom se radi o zastupnicima koji žive u Zagrebu ili njegovoj bližoj okolici.

