Stajali nas 8,5 milijuna eura! Rekorder po trošku Krstulović Opara. Evo na što 'curi' novac
Saborski zastupnici tijekom 2025. godine imali su 123 radna dana na plenarnim zasjedanjima, a njihov (ne)rad stajao je porezne obveznike oko 8,5 milijuna eura. Od toga 7,2 milijuna otpadaju na plaće zastupnika, koje u prosjeku iznose oko 4000 eura, a gotovo 1,3 milijuna eura na ostale troškove. Troškovi zastupnika značajno su rasli u odnosu na 2024. godinu. Najznačajnija razlika vidi se u korištenju automobila za dolazak i odlazak sa sjednica, koja lani iznosi 44.309 eura, a razlika u aviokartama iznosi 44.667 eura više nego 2024. godine. Samo na te dvije stavke lani je potrošeno gotovo 89.000 eura više nego 2024. Treba uzeti u obzir i da se troškovi od siječnja do kraja ožujka 2024. godine odnose na 10. saziv, a od sredine svibnja pa do kraja prosinca iste godine, koja je bila izborna, iskazani su troškovi aktualnog saziva.
