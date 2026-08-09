Policijski službenici uhitili su muškarca te je u večernjim satima 7. kolovoza, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
NAPAD U STANU
Štakom pokušao ubiti ženu kraj Poreča, uhitili muškarca (74)
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Porečka policija uhitila je muškarca (74) kojeg nakon istrage sumnjiče za pokušaj teškog ubojstva ženske osobe. Muškarca se sumnjiči da se 6. kolovoza oko 21.30 sati, u stanu na području Poreča, nasilnički ponašao prema 69-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine te ju štakom pokušao usmrtiti.
U događaju je žena lakše ozlijeđena.
Policijski službenici uhitili su muškarca te je u večernjim satima 7. kolovoza, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
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