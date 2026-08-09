Štakom pokušao ubiti ženu kraj Poreča, uhitili muškarca (74)

Porečka policija uhitila je muškarca (74) kojeg nakon istrage sumnjiče za pokušaj teškog ubojstva ženske osobe. Muškarca se sumnjiči da se 6. kolovoza oko 21.30 sati, u stanu na području Poreča, nasilnički ponašao prema 69-godišnjoj državljanki Bosne i Hercegovine te ju štakom pokušao usmrtiti.

U događaju je žena lakše ozlijeđena.



Policijski službenici uhitili su muškarca te je u večernjim satima 7. kolovoza, uz kaznenu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

