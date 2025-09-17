Obavijesti

INTERVJU: ARIAN LEKA PLUS+

Staljin i Tito posvađali su se poput glumaca koji više nikako ne žele dijeliti pozornicu!

Piše Darko Vlahović,
Enver Hoxha, uvjeren da je savez pitanje apsolutne lojalnosti, izabrao je Moskvu. Od tada Jugoslavija više nije bila susjed nego ideološki neprijatelj, objašnjava za novi Express albanski pisac Arian Leka

Ugledni albanski pisac, pjesnik i znanstvenik Arian Leka rođen je 1966. godine u Draču. Nositelj brojnih nacionalnih književnih nagrada, posebno je cijenjen zbog osnivanja POETEKA-e, široke kulturne platforme koja uključuje književni festival, časopis i rezidenciju za pisce. S doktoratom iz albanoloških studija, Leka predaje na Sveučilištu umjetnosti u Tirani. Njegova književna djela, često prožeta temama mora, izolacije, ograničenja, pamćenja i povijesti, prevedena su na mnoge jezike i uvrštena u brojne zbirke i antologije. Napisao je i niz znanstvenih članaka i monografija o avangardnoj književnosti modernizma i socrealizma u Albaniji. Nedavno je na hrvatskom u prijevodu Željke Somun i izdanju Frakture objavljena njegova knjiga eseja "Skrivena strana albanskog socijalističkog vrta". Početkom rujna Leka je gostovao u Zagrebu na Festivalu svjetske književnosti (FSK), a tim je povodom ljubazno pristao na razgovor za BestBook.

