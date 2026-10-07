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Štampar o neugodnom mirisu u Zagrebu: 'Nismo upoznati s informacijama o pojavi'

Piše HINA,
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Štampar o neugodnom mirisu u Zagrebu: 'Nismo upoznati s informacijama o pojavi'
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL
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Građani Zagreba prijavili su intenzivan neugodan miris koji se širio u više dijelova grada, a stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" do sada nisu utvrdili uzrok te pojave.

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" nije upoznat s informacijama o pojavi intenzivnog neugodnog mirisa koji se u utorak poslijepodne i navečer osjećao u više dijelova Zagreba, odgovorili su iz Zavoda na upit Hine u srijedu. Neugodan miris građani su prijavljivali medijima u više dijelova Zagreba, najviše na području istočnog i središnjeg dijela grada, među ostalim u Dubravi, Maksimiru, Peščenici, Volovčici, Žitnjaku, Sesvetama i oko Kvaternikova trga.

Dojave su također stizale i iz zapadnog i južnog dijela grada, uključujući Trešnjevku i Novi Zagreb. Građani su ga opisivali kao miris gnoja, bitumena, pokvarenih jaja, smeća i izmeta. 

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec ranije danas rekla je za Radio Sljeme da su o pojavi neugodnog mirisa kontaktirali gradske tvrtke te Državni hidrometeorološki zavod, Državni inspektorat i Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", no zasad nema informacija o njegovu uzroku.

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