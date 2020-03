Stampedo paničnih kupaca: 'Po mojoj curici su doslovno hodali'

Doba pandemije korona virusa je, ljudi su u karantenama, a trgovine s namirnicama više manje opustošene. Neki se tuku za WC papir, drugi za konzerve graha, treći za čaj, četvrti za čokoladu.

Iako naprosto nema nikakve logike da ljudi budu u tolikoj panici jer će samo napraviti kaos, takvo pomahnitalo ponašanje tek je donekle razumljivo, nismo svi isti.

Ta je panika i dovela do toga da je premorena medicinska sestra Dawn Bilbrough odradila 48-satnu smjenu u Hitnoj pomoći te se šokirala kada je dućanu htjela kupiti si nešto za jesti, a nije bilo ničega.

- Upravo sam izašla iz supermarketa, nema ni voća ni povrća. Malo sam plakala tamo. Ja sam sestra na Hitnoj i upravo sam odradila 48 sati, htjela sam nešto kupiti za sljedećih 48 sati. Nema voća, nema povrća, ne znam kako bih trebala ostati zdrava. A ti ljudi čiste police s osnovnim namirnicama. Morate prestati, zbog ljudi poput mene koji se brinu o vama kada vam je najpotrebnije. Prestanite, molim vas - zamolila je uplakana medicinska sestra iz West Yorkshirea.

POGLEDAJTE VIDEO:

💔 A message from Dawn Bilbrough. She's a critical care nurse who couldn't do her shopping due to #panicbuying over #covid19UK . More here: https://t.co/l9WfenQbDN #BBCBreakfast #StopHoarding pic.twitter.com/nPYQXYSrU7

Neki su supermarketi već poduzeli mjere kako bi spriječili pomahnitalo pražnjenje polica (kupci će moći maksimalno tri ista prehrambena proizvoda te dva toalerna papira, sapuna i trajna mlijeka), no čini se da se kod nekih trgovina kupci toga još ne pridržavaju i misle samo na sebe.

Mala djevojčica (13) skoro je nastradala u stampedu paničnih kupaca u australskom Perthu kada su svi odreda navalili na WC papir.

- Ozlijeđena i uplakana je u tom trenutku ostala ležati na podu - kaže njena majka za The West Australian koja je trenutno u invalidskim kolicima zbog nedavne operacije.

- Ja, kćer i sin (9) smo otišli u dućan da kupimo WC papira i grickalica, a kada su se vratila otvorila, razdvojili su me od kćeri i ubrzo sam je vidjela kako na podu plače. Ljudi su doslovno hodali preko nje - neutješna je bila majka.

Just a glimpse at my local supermarket here in Australia. Panic and people killing each other over toilet paper! #COVIDー19 has really brought out the worst in people! My heart hurts for the elderly and weak who are struggling to find day to day essentials 💔💔 #panicbuying pic.twitter.com/XuwHzHhAsK