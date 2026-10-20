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VRBIK NA NOGAMA!

Stanari bijesni, Tomašević im uzima 50 parkirnih mjesta: 'To je samo za službena vozila...'

Piše Iva Milotić,
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Stanari bijesni, Tomašević im uzima 50 parkirnih mjesta: 'To je samo za službena vozila...'
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Zagreb: Na konferenciji za medije najavljena ovogodišnja manifestacija Zagreb Classic 2023 | Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL
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Stanarima Vrbika Grad je spomenuo da bi jedno od mogućih rješenja za ublažavanje problema s parkingom moglo biti uvođenje jednosmjernog prometa koje će omogućiti uređenje dodatnih parkirališnih mjesta.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova zamjenica Danijela Dolenec osvrnuli su se u utorak na konferenciji na nezadovoljstvo stanovnika Vrbika zbog ograđivanja dijela parkirališta u blizini obnovljene zgrade gradske uprave u Vukovarskoj ulici.

U obnovljenu zgradu neće se vratiti sve službe koje su ondje bile prije radova. Umjesto njih, prostor će koristiti Gradski ured za promet, uključujući prometno i komunalno redarstvo, zbog čega će biti potrebno osigurati više mjesta za službena vozila. Dolenec je poručila da parkirališna mjesta nisu namijenjena zaposlenicima za privatno parkiranje, nego vozilima potrebnima za obavljanje gradskih poslova.

ilustracija
ilustracija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bitno je da susjedi na Vrbiku znaju i razumiju da nismo rezervirali tamo parkirališna mjesta zato da bi se neki zaposlenici parkirali, nego zaista za službena vozila. Veće su te potrebe - rekla je Dolenec. Prema njezinim riječima, za gradske službe bit će rezervirano oko 50 parkirališnih mjesta, a ne 70 do 80, koliko se ranije spominjalo u medijima. Zapadni dio parkirališta trebao bi i dalje biti dostupan građanima.

Razmatra se i promjena prometne regulacije

Kao jedno od mogućih rješenja za ublažavanje problema s parkiranjem spomenuta je promjena prometne regulacije u Ulici Pavleka Miškine. Uvođenje jednosmjernog prometa moglo bi omogućiti uređenje dodatnih parkirališnih mjesta. O toj bi mogućnosti trebali raspravljati predstavnici mjesnog odbora i gradske četvrti.

Iz Grada poručuju da će nastojati pronaći rješenje koje će uzeti u obzir potrebe stanovnika Vrbika, ali ističu da su parkirališna mjesta za službena vozila nužna za funkcioniranje gradskih službi koje će djelovati u obnovljenoj zgradi.

Zagrebački gradonačelnik rekao je i da nema saznanja o ozbiljnijim poteškoćama u radu reciklažnih dvorišta nakon informacija da su neka od njih privremeno prestala zaprimati pojedine vrste otpada te kako očekuje da se eventualni zastoji u odvozu otpada brzo riješe. Objasnio je kako u sustavu gospodarenja otpadom sudjeluje više oporabitelja, zbog čega povremeno može doći do zastoja u preuzimanju određenih vrsta otpada.

- Moguće je da nekada dođe do nekih zastoja u preuzimanju otpada. Mislim da je samo u zadnjih tjedan dana preko 400 tona otpada odvezeno s reciklažnih dvorišta. Očekujem, ako je bilo nekih problema, da se to stabilizira - rekao je Tomašević.

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