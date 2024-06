Stanari kvarta o manijaku koji je silovao djevojku u Splitu: 'Kakav je to pomračeni um?!'

Muškarac kojeg splitska policija sumnjiči da je u noći sa subote na nedjelju silovao mlađu žensku prvo stiže na raskrižje Benkovačke i Mosećke ulice na splitskom Kmanu. Stigavši iz smjera Benkovačke tu je očito već uočio svoju žrtvu. Zastao je na raskrižju, kao da se dvoumi, onda je otišao drugim smjerom. Nakratko se zaustavio, buljio u stup. Tu se predomišlja i trkom se uputi niz Mosećku. No, snimka ima svoj nastavak. Četiri minute poslije isti taj muškarac vraća se na raskrižje noseći predmet nalik na šipku. Bilo je to u točno 2.40 sati. Na raskrižju se u tom trenutku susreće s jednom ženskom osobom koja se koju minutu kasnije opet pojavljuje telefonirajući na mobitel, a iz drugog smjera dolazi još jedan muškarac hvatajući se za glavu. On također uznemireno telefonira, najvjerojatnije pozivajući policiju.

Policija o samom događaju već danima ne izvještava ni slova, no s obzirom da je kriminalistička istraga u tijeku i da je određena osoba na obradi, nije ništa neuobičajeno. Ono što su izvijestili bilo jest da je muškarac šipkom je udario mlađu žensku osobu, nakon čega ju je prisilio na radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem. Oštećenoj je pružena liječnička pomoć u bolnici, zadobila je tešku tjelesnu ozljedu - frakturu zapešća na ruci i lakšu ozljedu na glavi te je otpuštena iz bolnice. Na mjestu događaja obavljen je očevid, obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.

Naselje u Splitu gdje je snimljen napadač i silovatelj | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kako doznajemo, riječ je o 18 godišnjoj djevojci. U kvartu u kojem se to dogodilo u nevjerici su zbog događaja jer riječ je o vrlo "živom" kvartu u kojem uvijek ima i prolaznika i prometa, a kuće i zgrade su gusto raspoređene, a osim jedne manje zapuštene ledine u blizini kuća, nema mračnih zakutaka na kojima bi se ovakvo gnjusno nasilje moglo odigrati.



- Policija se prvo motala tamo oko osnovne škole, pa smo mislili da se to dogodilo tu. A onda se pokazalo da to nije točno i da je bilo negdje oko raskrižja Mosećke i Benkovačke. To je stvarno strašno, imam kćer od 17 godina i da se njoj nešto tako dogodi vjerujte mi, s guštom bi ga odležala – rekla nam je Splićanka koja radi u blizini. Vidjela je snimku čim je izašla u javnost, ali muškarca nije prepoznala, ali ni nitko drugi s kim smo razgovarali. Mahom nam kažu kako sigurno nije iz njihovog kvarta.

- Ovo je miran kvart, i svi svakoga poznaju, a ovog tipa nikada ranije nisam vidjela, a dobro pamtim figure i lica. Na snimci se lice ne vidi dobro, nije od neke pomoći, ali po figuri, pa možda i hodu bi ga sigurno prepoznala. Ali ne mogu razumjeti gdje se to dogodilo, ovdje uvijek ima prometa i ljudi po ulicama, ljudi se druže ispred zgrada, po parkovima, pogotovo sad ljeti. Tu su i kafići, ima puno gusto poredanih zgrada, kuća... Zamislite vi kakvo je to pomračenje uma kad tako nešto napraviš usred ovakvog kvarta gdje u svakom trenutku može netko naići – pita se naša sugovornica koja stanuje na Kmanu. Druga nam pak prepričava verziju koja je došla nje, da je nesretna djevojka izašla iz stana do automobila u kojem je nešto zaboravila kada ju je manijak zaskočio.

Na pitanje zašto je policija brzo od prijave slučaja objavila snimku silovatelja iz Splita, kriminalist Željko Cvrtila pojašnjava da se radi o procjeni operativaca kako bi se čim prije identificirao i uhitio.

- Možda nemaju nikakvog traga niti informacija o identitetu. Postoji mogućnost da se možda radi o strancu pa trebaju izvrtjeti se one koji se nalaze po hotelima i drugom smještaju ili su to već napravili. Da su imali podatak o identitetu, raspisali bi tjeralicu. Ovako je procjena da čim prije izađu u javnost da se slučaj riješi - kaže Cvrtila. Dodaje da sve uvijek ovisi o podacima koje imaju u spisu. Kad vide da nemaju informacija, tragovi se hlade, ovo im uvijek stoji kao opcija.



- Ovaj potez može biti i dvosjekli mač. Naime, ako postoji podatak koji ga može identificirati, ne ide se sa fotografijom u javnost da se počinitelj ne sakrije i ne promjeni imidž. Inače, interes je javnosti da ga se makne i policija sve to radi zbog mira i sigurnosti građana. Ta suradnja je očekivana i često je ona dobra te se dođe do počinitelja. Naglasili su da dojava može biti i anonimna - kaže Cvrtila. Komentirao je i samu snimku videonadzora koju je policija objavila.

- Meni se čini taj čovjek malo neobičan na snimci, kao da je dezorijentiran. No to ne umanjuje njegovo djelo i nije nikakva olakotna okolnost - kaže kriminalist.

Inače, da se je osoba koja se dovodi u svezu s događajem na policijskoj obradi, objavio je sam ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

- Taj nas je događaj s pravom zgrozio, policija je odmah krenula u kriminalističko istraživanje i koristila je sve alate koji joj stoje na raspolaganju. Osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je privedena u splitskoj policiji. Snimka se koristila, ako može pomoći, ali ovaj slučaj je policija odradila koristeći svoje operativne metode. Od snimke nije bilo pomoći, policijski rad koji je doveo do, rekao bih, brzog otkrića osobe koja se može dovesti u vezi s tim – kazao je Božinović.