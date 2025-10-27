Obavijesti

EVO KOJI SU UVJETI

Po novom u Zagrebu možete biti predstavnik stanara za 800 €!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Mirno jutro u Novom Zagrebu | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Počelo je imenovanje prinudnih predstavnika, osoba koje, iako stanarima najčešće potpuno nepoznate, imaju zakonsko pravo upravljati zgradom uz novčanu naknadu

U zagrebačkim zgradama u kojima se suvlasnici nisu mogli dogovoriti oko izbora predstavnika, počelo je imenovanje prinudnih predstavnika, osoba koje, iako stanarima najčešće potpuno nepoznate, imaju zakonsko pravo upravljati zgradom uz novčanu naknadu. Prema podacima Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva (GSKG), takvi su predstavnici već postavljeni u 240 zgrada.

Uvođenje reda u stambene zgrade kroz novi set zakona i propisa donijelo je niz promjena, od formaliziranja kućnog reda do jasnijih pravila o postavljanju klima uređaja i visini pričuve. No, jedna od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih novosti odnosi se na mogućnost da zgradama upravljaju prinudni predstavnici, osobe koje suvlasnici nisu izabrali, niti ih nužno poznaju.

Zakon o upravljanju i održavanju zgrada definira da, ako se suvlasnici u roku od 60 dana ne dogovore o vlastitom predstavniku, upravitelj zgrade, najčešće GSKG ili druga komunalna tvrtka, sam imenuje prinudnog predstavnika. On može biti bilo koja poslovno sposobna osoba s prebivalištem u istoj jedinici lokalne samouprave, pod uvjetom da ima visoku stručnu spremu iz tehničkog ili društvenog područja i da protiv nje nije pokrenut kazneni postupak.

GSKG je prije nekoliko mjeseci raspisao natječaj za prinudne predstavnike, a do sada se prijavilo 54 kandidata.

- Od ukupnog broja prijavljenih, 24 osobe nisu ispunjavale uvjete, 24 su imenovane, a šest ih je u postupku odabira - navode iz GSKG-a. U prosjeku, jedan prinudni predstavnik trenutno upravlja s oko deset zgrada.

Iako je ovo rješenje omogućilo funkcioniranje dijela zgrada koje su godinama bile bez predstavnika, iz GSKG-a priznaju da je time pokriveno tek oko 40 posto svih zgrada koje nemaju predstavnika suvlasnika. U planu je drugi val imenovanja, a zatim i nova faza, postavljanje prinudnih upravitelja zgrada, što će obavljati GSKG i desetak privatnih tvrtki.

Naknade za prinudne predstavnike kreću se od 50 do 800 eura mjesečno, ovisno o veličini zgrade, što za mnoge predstavlja sporedan, ali isplativ dodatni prihod.

- Većina prinudnih predstavnika ima svoje glavno zaposlenje. Zastupljena su zanimanja iz tehničkog i društvenog područja, a najviše ih je među inženjerima elektrotehnike i arhitekture - poručuju iz GSKG-a.

Koliko će zgrada na kraju imati prinudne predstavnike, još nije poznato. No sigurno je da će se troškovi njihova rada plaćati iz pričuve, a mogući su i sukobi između stanara i nepoznatih osoba koje preuzimaju njihovu imovinsku odgovornost. Upravo zato iz GSKG-a apeliraju na suvlasnike da se dogovore o vlastitom predstavniku, dok im on još ne bude dodijeljen.

