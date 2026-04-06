Stanarine u Njemačkoj od 2016. godine porasle za čak 43 posto

Stanari koji u njemačkim gradovima trenutno unajmljuju stanove u prosjeku plaćaju 43 posto više nego prije deset godina, a u nekim gradovima poput Berlina ili Leipziga stanarine su porasle za gotovo 70 posto, proizlazi iz odgovora njemačke vlade na upit zastupnice stranke Ljevica Caren Lay.

U Berlinu je kvadratni metar stana za unajmljivanje 2016. u prosjeku stajao 9,02 eura dok je prošle godine prosječna cijena kvadrata u njemačkoj metropoli stajala 15,25 eura.

Radi se gradskom prosjeku pri čemu cijene kvadrata u traženijim četvrtima u pravilu premašuju iznos od 20 eura po kvadratnom metru.

Usprkos drastičnom poskupljenju Berlin se ne nalazi na vrhu ljestvice gradova s najvišim cijenama stanovanja.

U Münchenu je stopa porasta cijena u posljednjih godina s 37 posto relativno niska no cijena kvadrata u bavarskoj metropoli je već 2016. bila vrlo visoka u usporedbi s ostalim njemačkim gradovima. 2025. su se stanovi u Münchenu u prosjeku izdavali za 21,29 eura po kvadratnom metru.

Iza Münchena je po visini cijena Frankfurt na Majni s 16,58 te Stuttgart s 16,06 eura najamnine po kvadratnom metru.

Stranka Ljevica je kritizirala 2015. uvedenu mjeru ograničenja stanarina po kojoj se stanovi smiju iznajmljivati samo po 10 posto višoj cijeni od stanarina koje u prosjeku vrijede za određenu četvrt.

No s obzirom na to da postoje mnoge iznimke koje dopuštaju izuzeće od ovog pravila, poput stanova koji su namješteni ili se izdaju na određeno vrijeme, mjera ograničenja rasta stanarina je, prema mišljenju stranke Ljevica, neuspješna.