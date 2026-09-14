Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra
Požar na Braču je dug 40 kilometara! Izgorjelo 4000 ha
Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak stanje požara na Braču, koji je izbio 10. rujna, povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprečavaju njihova širenja, izvijestile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima.
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"Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca i 68 vozila, oni brzo reagiraju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su večeras manjeg obima nego ranijih večeri tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći," rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču.
Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra.
"Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 kilometara," rekao je Kovačević Hini.
Prema procjenama vatrogasca do sada je opožareno više od 4.000 hektara šume, niskog raslinja i makije.
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