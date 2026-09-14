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235 VATROGASACA

Požar na Braču je dug 40 kilometara! Izgorjelo 4000 ha

Piše HINA,
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Požar na Braču je dug 40 kilometara! Izgorjelo 4000 ha
Milna - Dežurstvo ispred DVD-a Milna. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra

Tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak stanje požara na Braču, koji je izbio 10. rujna, povoljnije nego ranijih večeri, nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reagiraju i sprečavaju njihova širenja, izvijestile su vatrogasne službe u ranim jutarnjim satima.

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"Na terenu je cijelu noć 235 vatrogasaca  i 68 vozila, oni brzo reagiraju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su večeras manjeg obima nego ranijih večeri tako da je situacija povoljnija nego ranijih noći," rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako je ugašen požar koji je u nedjelju u poslijepodnevnim satima buknuo u Bolu na Braču.

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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević vjeruje kako bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra.

"Požar je na Braču zahvatio ogromno područje, a procjenjuje se da mu je dužina između 35 i 40 kilometara," rekao je Kovačević Hini.

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Prema procjenama vatrogasca do sada je opožareno više od 4.000 hektara šume, niskog raslinja i makije.

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