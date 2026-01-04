Obavijesti

Stanje nacije: Rađalo se više beba! Hrvati se sve više razvode

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
1
storyeditor/2026-01-04/PXL_091025_139877347.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL

Broj vjenčanja, ali i razvoda, vraća se na pretpandemijske razine, kažu podaci

Sudeći prema svježim podacima Državnog zavoda za statistiku, lanjski broj živorođene djece u Hrvatskoj mogao bi biti malo veći nego preklani. Državni zavod za statistiku objavio je podatke o živorođenoj djeci od početka siječnja do kraja studenog prošle godine, prema kojima je na svijet došlo 29.601 dijete, što je u prosjeku 2691 mjesečno. Ako je i u prosincu rođeno toliko djece, ukupan broj rođenih mogao bi premašiti broj živorođene djece u 2024., kad ih je bilo 32.069. U prvih 11 mjeseci lani, također, umrla su 46.252 hrvatska građanina, što je u prosjeku 4204 mjesečno i, ako je toliko preminulih bilo i u prosincu, njihov će ukupan broj u 2025. biti manji od 51.080 preminulih u godini prije. Time će onda i lanjski prirast biti bolji nego u 2024., no definitivno treba pričekati i podatke za prosinac prošle godine.

SVI DOLAZE NA FOTKANJE VIDEO Zimske radosti u Bijelom Brdu: 'Snješka od gotovo sedam metara gradili smo devet sati'
VIDEO Zimske radosti u Bijelom Brdu: 'Snješka od gotovo sedam metara gradili smo devet sati'

Lani je do kraja studenog rođeno 779 više dječaka nego djevojčica, a preminulo je više žena nego muškaraca, 123 više. Najviše se djece rodilo u rujnu, više od 3000, a najmanje u veljači, ujedno najkraćemu mjesecu u godini, tek 2233. Najviše se dječaka rodilo u rujnu, a djevojčica u listopadu prošle godine. Za prosinac, napominjemo, podataka još nema. Najviše je preminulih bilo lani u siječnju, čak 5761, a najmanje u svibnju, 3602. Najviše je žena preminulo u siječnju, a najmanje u svibnju, dok je najviše muškaraca također preminulo u siječnju, a najmanje u kolovozu.

Prirodni je prirast u prvih 11 mjeseci lani najlošiji bio u siječnju, kad je bio čak 2801 više preminuli nego rođeni, a najbolji u kolovozu, kad je broj preminulih premašio broj rođenih za 904. Od siječnja do kraja studenog lani u Hrvatskoj su sklopljena 18.143 braka, što je i bez podataka za prosinac čak 937 sklopljenih brakova više nego u cijeloj 2024. godini, i najviše od 2022. Ako je trend nastavljen i u prosincu, ukupan broj sklopljenih brakova u 2025. mogao bi se vratiti na pretpandemijske statistike. Od 2011. do 2019. u Hrvatskoj se godišnje sklapalo između 19.500 i 20.500 brakova, u pandemijskoj 2020. taj broj značajno je pao, na samo oko 15.000, a sad se očito vraća na stare "postavke". Parovi su se lani najčešće vjenčavali u rujnu, a najmanje u siječnju. No i razvedenih je lani od siječnja do kraja studenog bilo gotovo isto koliko i u cijeloj 2024. godini - 4941 par, u cijeloj 2024. razvelo se samo 20 parova više od toga. I razvodi se vraćaju na pretpandemijsku statistiku jer se do korone u Hrvatskoj razvodilo, u prosjeku, oko 6000 parova godišnje. 

