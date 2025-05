Stanko i Kata iz Županje slave dijamantni pir: 'Volimo se od prvog dana i tako 60 godina'

Kata (80) i Stanko (87) Kolarić iz Županje sa svojim najmilijima, dvjema kćerima i petero unučadi proslavili su 60 godina zajedničkog života. Među čestitarima bili su i mnogi članovi rodbine i prijatelji, kao i novinari 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:59 Kata i Stanko Kolarić iz Županje proslavili 60 godina braka | Video: 24sata/pixsell

- Moji baka Kata i djed Stanko iz Županje slave dijamantni pir. Pretplatnici su 24sata, a u njihovoj kući uvijek se mogu pronaći samo te novine. Iz tog razloga vjerujemo da bi im članak u novinama o njima i vaš dolazak na feštu 3. svibnja bili najljepši dar - napisala je u poruci našoj redakciji unuka Matea.

I tako je i bilo. Uputili smo se u Županju, predivno mjesto pored Save, isporučiti u ime svih kolegica i kolega iz redakcije iskrene čestitke u povodu tog značajnog jubileja.

Foto: Privatni arhiv

Njih dvoje, odmah se to vidjelo, vole se i nakon toliko godina istim žarom.

- Ma mi sad pazimo jedno na drugo - rekao je Stanko i ukratko opisao kako je upoznao svoju Katu.

Foto: Privatni arhiv

- Bili smo u izviđačima. Ona se nekako na maršu prema Spačvanskoj šumi 'utrpala' do mene. Išli smo zajedno i počeli smo neobvezni razgovor. Nakon toga počeli smo se viđati, pa se potajno sastajati... - prisjetio se Stanko.

Kata kaže kako u početku nisu govorili svojima da su zajedno.

- Najteže je bilo reći svojima kad smo odlučili uzeti se. Ali ljubav je bila jača. Početkom svibnja, točnije 2. svibnja 1965., vjenčali smo se. Godinu dana poslije, na isti datum, rodila nam se kćer Maja. Rodila se u 16 sati, u isto vrijeme u koje smo se nas dvoje vjenčali, samo godinu dana ranije - kaže nam Kata.

Foto: Privatni arhiv

Dvije godine poslije toga rodila se kći Blanka.

- U početku smo tri-četiri mjeseca bili podstanari, pa smo se doselili k mojima, ali smo odvojeno živjeli. Roditelji su mi bili stari, tako da nam nisu mogli baš puno pomoći oko djece. Ali bili smo mlađi i nekako smo lakše to podnosili: posao, djeca, kuća, stari roditelji... Bilo je teških dana, ali ako zajednički radite i imate isti cilj, sve možete savladati. Čude me ljudi koji se u starosti odluče razići. Po meni su to budale - kaže Stanko te dodaje kako od njihove generacije nema nikoga tko će kao i oni proslaviti ovako značajan datum kao što je dijamantni pir.

Kata je provela radni vijek u županjskoj mljekari a Stanko u šećerani.

- U mirovini smo 33 godine, sve što smo stekli naš je vlastiti trud. A u braku, kao i u svakom, bilo je trzavica, no sve se prebrodi. To sam rekla i svojim kćerima, neka dobro paze prije udaje, a kad se za to odluče, da ne napuštaju partnera jer, ako dođu djeca, onda ona najviše ispaštaju - rekla je Kata.

Foto: Privatni arhiv

S njom se složio i Stanko.

- Njena je uvijek bila posljednja. Bolje je malo i popustiti jer sutra je novi dan i idemo ispočetka - nije se dao Stanko.

Dodao je kako je u braku najvažnije obostrano razumijevanje i dogovor.

- Još samo da mi se netko od unučadi oženi ili uda pa da dočekam da praunuče stavim u krilo, bio bih najsretniji - kaže Stanko dok gleda u svoje nasljednike.

- Oni su najbolji djed i baka – uz osmijeh je rekla Matea, a s njom su se složili i ostali unuci: Antonijo, Ema, Filip i Karla, koji su djedu Stanku i baki Kati pripremili iznenađenje, a to je da im zasviraju tamburaši isto onako kako je to bilo na svadbi prije 60 godina.